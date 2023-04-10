影／陸生連4年停招、學士班6月清零 教長：遺憾陸方仍禁止

2020年4月9日大陸宣布暫停陸生來台，大學已經4年無法招收大陸學位新生，今年6月畢業季後，各大學將面臨學士班陸生「清零」。教育部長潘文忠今天表示，教育部立場始終一致，支持陸生能來台求學，讓兩岸年輕人彼此有更多理解，遺憾這幾年我們的態度沒改變，大陸這邊仍採取禁止策略，讓兩岸年輕人少了交流機會，將與相關單位持續努力溝通。

立法院教育及文化委員會今天舉行「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處置，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」進行專題報告，並備質詢。由於大學已連4年不能招境外陸生，112學年各校將面臨「學士班陸生清零」，媒體問及大陸宣布暫停陸生來台三周年一事。

潘文忠表示，自從確定陸生來台就學方案後，教育部立場始終一致，支持陸生能來台求學，讓兩岸年輕人能透過機會，彼此有更多理解，遺憾這幾年我們的態度沒改變，但大陸這邊仍採取禁止策略，讓兩岸年輕人少了交流機會。

潘文忠說，從過去對陸生進行的了解調查，大陸同學來台求學，對師資、設備、文化、生活各方面有七成滿意度，顯見大陸青年期待有機會來台求學，教育部也跟相關部會持續努力跟對岸做更多的連結，希望他們能了解，陸生來台求學將對兩岸青年交流有非常大的效益，會持續努力。