快訊

中共環台演習老兵憶台海危機：突超編、修武器讓軍心浮動

台南要辦鄭成功開台中樞祭典再起爭議 作家陳耀昌：應永久停辦

震撼畫面全都錄！法國白朗峰「大規模雪崩」釀4死2失蹤

影／陸生連4年停招、學士班6月清零 教長：遺憾陸方仍禁止

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠今天表示，教育部立場始終一致，支持陸生能來台求學，讓兩岸年輕人彼此有更多理解，遺憾大陸這邊仍採取禁止策略。記者趙宥寧／攝影
教育部長潘文忠今天表示，教育部立場始終一致，支持陸生能來台求學，讓兩岸年輕人彼此有更多理解，遺憾大陸這邊仍採取禁止策略。記者趙宥寧／攝影

2020年4月9日大陸宣布暫停陸生來台，大學已經4年無法招收大陸學位新生，今年6月畢業季後，各大學將面臨學士班陸生「清零」。教育部潘文忠今天表示，教育部立場始終一致，支持陸生能來台求學，讓兩岸年輕人彼此有更多理解，遺憾這幾年我們的態度沒改變，大陸這邊仍採取禁止策略，讓兩岸年輕人少了交流機會，將與相關單位持續努力溝通。

立法院教育及文化委員會今天舉行「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處置，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」進行專題報告，並備質詢。由於大學已連4年不能招境外陸生，112學年各校將面臨「學士班陸生清零」，媒體問及大陸宣布暫停陸生來台三周年一事。

潘文忠表示，自從確定陸生來台就學方案後，教育部立場始終一致，支持陸生能來台求學，讓兩岸年輕人能透過機會，彼此有更多理解，遺憾這幾年我們的態度沒改變，但大陸這邊仍採取禁止策略，讓兩岸年輕人少了交流機會。

潘文忠說，從過去對陸生進行的了解調查，大陸同學來台求學，對師資、設備、文化、生活各方面有七成滿意度，顯見大陸青年期待有機會來台求學，教育部也跟相關部會持續努力跟對岸做更多的連結，希望他們能了解，陸生來台求學將對兩岸青年交流有非常大的效益，會持續努力。

陸生 教育部 潘文忠

延伸閱讀

高中師霸凌案4月中完成調查報告 潘文忠：最嚴厲方式做後續處理

兒童節分享卡通 潘文忠不識屁屁偵探、佩佩豬

潘文忠不認同私中考試招生 教育團體意見分歧

「卡管風暴」應給管中閔轉型正義？ 潘文忠：已著手一件事

相關新聞

高中師霸凌案4月中完成調查報告 潘文忠：最嚴厲方式做後續處理

今年2月下旬，台中市某公立高中學生疑遭師長霸凌，發生憾事，經民間團體公開披露後，台中市政府教育局3月下旬將涉案7名師長調...

班班有冷氣優先 校廁改建拖2年

行政院近年力推「班班有冷氣」計畫，卻可能排擠基層學校建設經費。新北市一間國小從二○二○年申請廁所修繕經費，因教育部優先推...

睏世代睡眠債 延後上學難治本

教育部去年九月宣布廢除高中早自習，實際上路一學期，不少學生未因此「早睡晚起」，反而因趕作業、趕校車等原因，更有餘裕「晚睡...

女大生失聯赴緬怎防範？ 大學院校「跑馬燈式宣導」消極

靜宜大學林姓女大生失聯赴緬，讓外界擔心民法下修成年年齡至18歲後，吸引歹徒將黑手伸入校園，讓在民法已成年的高中、大學學子...

女大生赴緬甸不願歸遭轟「教育失敗」 大學校長嘆問題出在這

台中靜宜大學二年級林姓女大生自行入境緬甸仰光詐欺園區，引起社會譁然，警方今天也查出她曾有博弈投注紀錄。消息一出，外界將此...

影／陸生連4年停招、學士班6月清零 教長：遺憾陸方仍禁止

2020年4月9日大陸宣布暫停陸生來台，大學已經4年無法招收大陸學位新生，今年6月畢業季後，各大學將面臨學士班陸生「清零...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦