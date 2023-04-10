高中師霸凌案4月中完成調查報告 潘文忠：最嚴厲方式做後續處理

今年2月下旬，台中市某公立高中學生疑遭師長霸凌，發生憾事，經民間團體公開披露後，台中市政府教育局3月下旬將涉案7名師長調離現職，包含主任教官、教官、校安人員，以及該校學務主任也被學生點名帶頭霸凌，全案目前仍調查中。

教育部長潘文忠今天表示，教育部非常重視此事，在了解疑義後，立即組成專案小組到台中了解。專案小組全為外聘委員，希望客觀公正、毋枉毋縱，預計4月中旬會有調查報告，將對需課責人員以最嚴厲的方式做後續處理。

立法院教育及文化委員會今天舉行「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處置，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」進行專題報告，並備質詢。

台中某高中生疑遭師長霸凌案備受各界關注，潘文忠會前接受媒體聯訪時說，教育部非常重視，在了解疑義後，立刻組成專案小組到台中了解，目前台中市政府對學校採取專案管理，也組成專案小組，以外聘委員為主，希望客觀公正毋枉毋縱，釐清事情真相。

潘文忠表示，目前持續釐清中，預計4月中旬會有調查報告，針對該事件採取嚴正態度，讓事實能釐清後，對於需要課責的相關人員，也會以最嚴厲的方式做後續處理。

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