班班冷氣害學校廁所改建延宕？ 教部籲地方政府這樣做

中央先前推動「班班有冷氣」，遭地方質疑排擠教育經費，導致中小學老舊廁所整修延宕。教育部今天表示，班班有冷氣是透過前瞻基礎建設專案經費，與廁所經費來源不同，沒有經費排擠問題。另依地方制度法，國民中小學興辦及管理是縣市政府的權責，學校所需改善經費，本應由縣市政府編列預算改善，呼籲地方主管機關除爭取中央補助款外，應編列年度預算，才能加速改善學校環境。

新北市教育局近期收到教育部公文，指中央補助逾3.6億元將協助58校改善逾500間廁所。但當地校長提到，2020年就申請經費要修廁所，卻因教育部優先推動班班有冷氣，導致經費被排擠，這一拖就是2年，近期得重新調整修繕預算。

「老舊廁所整修工程計畫沒辦2年多了！」南投縣教育處指出，2015年2020年都有「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」，縣府在這5年向中央申請補助修建縣內90校，總經費達1.34億元，但2021年起就沒得申請了，縣府也很困擾。

立委馬文君質疑，中央當時說的很好聽，稱「班班有冷氣」經費是來自前瞻計畫，但實行時難免用到其他預算配合，地方也得支應相關費用，做了之後，導致其他經費被壓縮，害得孩子最基本須重視的需求被忽視。

教育部對此表示，班班有冷氣是透過前瞻基礎建設專案經費，與廁所經費來源不同，沒有經費排擠問題。另依地方制度法，國民中小學興辦及管理是縣市政府的權責，學校所需相關改善經費本應由縣市政府編列改善。中央近年仍投入大量的經費，協助縣市政府進行學校設施設備改善。

考量廁所對學校學生的重要性，教育部表示，國教署自2015年起以年度預算、結餘款及行政院特別統籌分配稅款，協助縣市政府辦理國民中小學補助老舊廁所整修工程，迄今共投入46億7223萬元，讓地方政府改善所轄學校老舊廁所問題。

教育部也說，為協助各縣市加速改善所屬學校老舊廁所，已向行政院爭取特別統籌分配稅款，並於今年三月中旬全數核定，呼籲地方主管機關除爭取中央補助款外，應編列年度預算，才能加速改善學校環境。