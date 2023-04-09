快訊

太早退休！勞保年金平均請領年齡出爐 平均年資29年

凌晨4點發錄取通知還限「半小時回覆」 考生狂罵這科大：節省名額？

班班冷氣害學校廁所改建延宕？ 教部籲地方政府這樣做

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
南投縣校園廁所因中央近年未補助中小學老舊廁所整修，而未再申請大規模修建改善。記者賴香珊／攝影
南投縣校園廁所因中央近年未補助中小學老舊廁所整修，而未再申請大規模修建改善。記者賴香珊／攝影

中央先前推動「班班有冷氣」，遭地方質疑排擠教育經費，導致中小學老舊廁所整修延宕。教育部今天表示，班班有冷氣是透過前瞻基礎建設專案經費，與廁所經費來源不同，沒有經費排擠問題。另依地方制度法，國民中小學興辦及管理是縣市政府的權責，學校所需改善經費，本應由縣市政府編列預算改善，呼籲地方主管機關除爭取中央補助款外，應編列年度預算，才能加速改善學校環境。

新北市教育局近期收到教育部公文，指中央補助逾3.6億元將協助58校改善逾500間廁所。但當地校長提到，2020年就申請經費要修廁所，卻因教育部優先推動班班有冷氣，導致經費被排擠，這一拖就是2年，近期得重新調整修繕預算。

「老舊廁所整修工程計畫沒辦2年多了！」南投縣教育處指出，2015年2020年都有「公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫」，縣府在這5年向中央申請補助修建縣內90校，總經費達1.34億元，但2021年起就沒得申請了，縣府也很困擾。

立委馬文君質疑，中央當時說的很好聽，稱「班班有冷氣」經費是來自前瞻計畫，但實行時難免用到其他預算配合，地方也得支應相關費用，做了之後，導致其他經費被壓縮，害得孩子最基本須重視的需求被忽視。

教育部對此表示，班班有冷氣是透過前瞻基礎建設專案經費，與廁所經費來源不同，沒有經費排擠問題。另依地方制度法，國民中小學興辦及管理是縣市政府的權責，學校所需相關改善經費本應由縣市政府編列改善。中央近年仍投入大量的經費，協助縣市政府進行學校設施設備改善。

考量廁所對學校學生的重要性，教育部表示，國教署自2015年起以年度預算、結餘款及行政院特別統籌分配稅款，協助縣市政府辦理國民中小學補助老舊廁所整修工程，迄今共投入46億7223萬元，讓地方政府改善所轄學校老舊廁所問題。

教育部也說，為協助各縣市加速改善所屬學校老舊廁所，已向行政院爭取特別統籌分配稅款，並於今年三月中旬全數核定，呼籲地方主管機關除爭取中央補助款外，應編列年度預算，才能加速改善學校環境。

班班有冷氣 教育部

延伸閱讀

女大生失聯赴緬怎防範？ 大學院校「跑馬燈式宣導」消極

宜蘭校園老舊廁所翻新 立委陳歐珀爭取9900萬改建

中央推「班班有冷氣」 反害學校廁所整修改建延宕挨批

中央推班班有冷氣廁所改建拖兩年 新北教育局：3.6億來了

相關新聞

班班冷氣害學校廁所改建延宕？ 教部籲地方政府這樣做

中央先前推動「班班有冷氣」，遭地方質疑排擠教育經費，導致中小學老舊廁所整修延宕。教育部今天表示，班班有冷氣是透過前瞻基礎...

女大生失聯赴緬怎防範？ 大學院校「跑馬燈式宣導」消極

靜宜大學林姓女大生失聯赴緬，讓外界擔心民法下修成年年齡至18歲後，吸引歹徒將黑手伸入校園，讓在民法已成年的高中、大學學子...

女大生赴緬甸不願歸遭轟「教育失敗」 大學校長嘆問題出在這

台中靜宜大學二年級林姓女大生自行入境緬甸仰光詐欺園區，引起社會譁然，警方今天也查出她曾有博弈投注紀錄。消息一出，外界將此...

中央推「班班有冷氣」 反害學校廁所整修改建延宕挨批

中央推動「班班有冷氣」，新北市有學校抱怨該政策排擠教育經費，導致學校廁所改建拖了2年；南投縣也坦言，「中小學老舊廁所整修...

推動雙聯學制 瑞典皇家理工學院高層將訪台

瑞典工程師的搖籃皇家理工學院高層即將訪台，與台北醫學大學、成功大學等校建立雙聯學制，建立跨國的校際合作關係

新竹縣第3所社區大學成立有望 縣府與明新科大合作推動

新竹縣政府積極推動終身學習，為因應人口增長學習需求並普及終身學習據點，今年委託明新科大辦理新豐及湖口鄉的學習需求調查，進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦