新北SUPER教師獎10人獲獎 鼓勵發揮專業

新北市教師會表示，第19屆新北市SUPER教師獎今天在三多國中頒獎，10名教師獲頒SUPER教師獎，其中廣福國小老師盧美麗、福和國中老師林雯淑獲頒評審團特別獎。

新北市教師會理事長林松宏下午透過新聞稿表示，SUPER教師獎發掘深耕教學的優良教師，拋磚引玉吸引認真熱情、抱持理想的好老師，帶動培育人才良性循環，讓社會更肯定與重視教師角色。

林松宏說，今天共10名老師獲SUPER教師獎，建國國小附幼老師陳冠瑛不但關懷學生，自己全家參與荒野協會，帶慢飛的孩子接近大自然，將經驗運用到課程，引導特殊兒正常學習，班級經營有聲有色。

興化國小附幼老師邱惠絹特別關心新住民與弱勢孩童，因幫眼癌學生裝義眼的過程，設計課程與其他學生說明同學的病況，並一起協助眼癌同學，相當暖心。

其他還包括大豐國小老師許凱琳、實踐國小老師祝育晟應用資訊科技、定向越野、環境教育各種專長，在課程設計，並推廣數位學習，以科技幫助學生。

文山國中老師蕭偉智深入觀察學生反應以調節教學節奏，激發學生反思與探究；樟樹國際實創高中老師蔡釋鋒，以雙語教學流暢地融入課室英語與專業英文。

淡水商工老師王聖雄透過體育融入課程指導特教學生，多次取得特奧競賽優異成績。穀保家商老師江裕春讓學習態度低落的學生，提升學習興趣進而考取各項證照。

宏國德霖科技大學老師江崇標，應用教學讓學生模擬公司經營，訓練學生創業管理實作能力。耕莘健康管理專校老師葉孺萱，也致力教學讓學生發展潛能。

廣福國小老師盧美麗是「創新教學的魔法教師」，充滿正向與熱情，並推動品德教育。福和國中老師林雯淑讓學生練好國文，累積語文基本功，建構新思維。兩人獲得評審團特別獎。

教育局長張明文頒獎時表示，肯定教師組織的專業，也鼓勵認真、抱持理想的老師，樹立優質教師典範。他感謝願意發光發熱，發揮影響力的專業教師。