投入中國愛滋村遺孤教育 智行基金會畫展 台北開展

全心投入愛滋遺孤教育工作的智行基金會，今年適逢成25周年，今起在佛光緣美術館台北館舉行「玫瑰園。愛。智慧」畫展，展出愛滋遺孤們的畫作。智行基金會創辦人杜聰說，二十幾年來，愛滋病醫療有進步的發展，但還是有很多愛滋患者、遺孤活在歧視的環境，希望能透過畫展傳達人間有情，為每個人心中種下一處沒有歧視的玫瑰園。

1980年代，許多中國農村青壯年賣血掙錢，卻因針頭重複使用染上愛滋病，形成一個個「愛滋村」，當這些人陸續發病身亡，他們的孩子便成了「愛滋遺孤」，在當時聞愛滋色變的社會氛圍下，孩子成了飽受歧視的社會邊緣人。

1998年成立的智行基金會，現為香港註冊的合法慈善團體，智行的理念是把智慧付諸行動，幫助不幸的人。智行在中國大陸的工作，主要是全方位照顧受愛滋病影響的兒童，並以教育為重點，讓他們可以繼續上學，截至今天，已累積超過2萬3000名愛滋遺孤。

杜聰說，光是資助上學不足夠，基金會看見愛滋遺孤受到的社會歧視、因父母過世的心理創傷，所以展開藝術療癒，透過畫畫、泥塑讓孩子們表達說不出的恐懼與情緒，讓孩子心裡的黑暗面能透過各方面得到療癒。

杜聰說，二十幾年來，愛滋病醫療獲得顯著的進展，但生理上的改善卻沒有同步帶來心理上的改變，很多人還是活在歧視的環境，希望透過畫展，傳達人間有情，每個人心中都有一處玫瑰園，而智行的玫瑰園，是一處沒有歧視的玫瑰園，希望能延續傳遞這精神，讓更多人心中都能擁有這樣的一處玫瑰園。