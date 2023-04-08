新竹縣第3所社區大學成立有望 縣府與明新科大合作推動

新竹縣政府積極推動終身學習，為因應人口增長學習需求並普及終身學習據點，今年委託明新科大辦理新豐及湖口鄉的學習需求調查，進行「豐湖社區大學」設置可行性評估，希望未來催生縣內第3所社區大學。

縣長楊文科表示，推動終身學習是縣府長期努力的政策，繼2011年領先全國推出「新竹縣終身學習白皮書」後，2022年更重新檢視，提出終身學習白皮書2.0，縣府辦理社區大學也獲教育部肯定，連續6年成績評定優等。

新竹縣府上月27日在明新科大舉辦新竹縣推動終身學習服務平台專家諮詢會議，邀請終身教育專家學者、社區代表等人一同交流，希望滿足新豐湖口地區終身學習的需求。

新竹縣府表示，目前縣內有竹北及竹東2所社區大學，為了引導更多縣民邁向社區公共學習，並發展地方特色課程，今年委託明新科大進行「豐湖社區大學」設置可行性評估，期望成立第3所社區大學。

新竹縣教育局說明，可行性評估將透過豐湖地區「終身學習服務平台計畫」，以客家文化及環境永續為發展核心，辦理「專家諮詢會議」、「推廣說明會」、「學習行動工作坊」及「終身學習參訪」等，盤點居民們的學習需求，進而規畫出具客家文化脈絡、地方知識學等具在地特色的終身學習行動平台，形塑出「豐湖社區大學」的雛型。

明新科大推廣教育中心品味學習課程教師張秀蓮說，生活在稍偏遠鄉鎮的成人，目前學習機會仍相對不充足，因此新竹縣辦理第3所社區大學是非常急迫，也是很棒的一件事，超高齡社會即將來臨，學習需求要及早因應。

教育局表示，明新科大辦理的可行性評估今年底將結案報告，最快明年就可成立豐湖社區大學，敬邀縣民朋友關注終身學習推廣活動，更多終身學習相關活動可上臉書「豐湖好好學」粉絲專頁查詢，或洽詢專線03-559-3142＃2625、2633、2637張先生、黃小姐、鄭小姐。