家長控5歲女遭燙傷 被譏「去吃狗餅乾」 園方稱非事實
高雄市一名家長在社群「爆怨2公社」反映，指5歲幼兒去年7月 在一所私立學校附設幼兒園，被教學助理員造成胸壁二度燙傷，校方延遲1個半小時送醫才通知家長，還遭言語霸凌被稱「喜憨兒」、「去吃狗餅乾」等語。校長表示，家長指控並非事實，意外發生後有立即處理，並沒有延誤就醫，也無言語霸凌。
高雄市教育局表示，幼兒園已解聘這名特教學生助理人員。有關霸凌情事，將進行審查及調查。
家長反映，是小孩於109年8月入學這所幼兒園開始讀小班，因具發展遲緩身心障礙證明的特教生身分，有向高雄市教育局申請補助，由一名林姓教學助理員入班個別協助。去年7月因班導師請假，園方要求林姓教助頂替導師執行職務。後來小孩被林姓教助用熱水大面積燙傷，經醫院診斷為二級灼傷，園方未盡速處理，僅由校內醫護潦草冰敷，拖延超過1.5小時後才送醫再通知家長。
家長說，受傷期間家長自行為孩子護理傷口，因為希望孩子在熟悉環境完成學前課程，所以當時園方表明願意支付傷口的診療費用，便接受了學校的口頭道歉，並沒讓孩子轉學，也未曾要求過任何金錢或其他賠償。
後來同班的其他家長私下告知說，曾看到有人動手用力推拉、冷嘲熱諷、言語霸凌小孩，叫她「喜憨兒」、「去吃狗餅乾」』，或將孩子帶到沒有監視器的角落責罵、體罰，於是去年10月1將孩子轉學，並對教助員和園長，依照潑灑沸水及延誤送醫的事由提出刑事過失傷害告訴。
校方表示，這名教學助理員在用保溫杯喝水時，疑似孩子衝跑靠近才被潑灑到。意外發生後立即冰敷、送保健室，護理人員評估要送醫，於是一面叫車、一面與家長聯繫。校方後來將這名教學助理員解雇，並賠償醫療費用。後來家長希望孩子能轉回學校，試問如果學校這麼不好，家長怎麼會想把孩子轉回來？
教育局表示，燙傷事件後有派員至這所幼兒園查察，經查該園未依據「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」的規定進用部分工時特教學生助理人員，包含聘期和實際在職日期不同、未接受職前訓練36小時即進用等，要求園方確實檢討、改進。幼兒園在案發後，已解聘林姓部分工時特教學生助理人員；雖已進行校安通報，惟未進行關懷e起來通報，此點也要檢討改進。
教育局重申絕不容忍不當對待學生行為，已依規定進行調查懲處。至於有關言語霸凌、體罰等情事，將依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行審查及調查，若有違法對待幼兒情事，就依幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例等規定視情節輕重予以裁罰。
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