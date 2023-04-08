家長控5歲女遭燙傷 被譏「去吃狗餅乾」 園方稱非事實

高雄市一名家長在社群「爆怨2公社」反映，指5歲幼兒去年7月 在一所私立學校附設幼兒園，被教學助理員造成胸壁二度燙傷，校方延遲1個半小時送醫才通知家長，還遭言語霸凌被稱「喜憨兒」、「去吃狗餅乾」等語。校長表示，家長指控並非事實，意外發生後有立即處理，並沒有延誤就醫，也無言語霸凌。

高雄市教育局表示，幼兒園已解聘這名特教學生助理人員。有關霸凌情事，將進行審查及調查。

家長反映，是小孩於109年8月入學這所幼兒園開始讀小班，因具發展遲緩身心障礙證明的特教生身分，有向高雄市教育局申請補助，由一名林姓教學助理員入班個別協助。去年7月因班導師請假，園方要求林姓教助頂替導師執行職務。後來小孩被林姓教助用熱水大面積燙傷，經醫院診斷為二級灼傷，園方未盡速處理，僅由校內醫護潦草冰敷，拖延超過1.5小時後才送醫再通知家長。

家長說，受傷期間家長自行為孩子護理傷口，因為希望孩子在熟悉環境完成學前課程，所以當時園方表明願意支付傷口的診療費用，便接受了學校的口頭道歉，並沒讓孩子轉學，也未曾要求過任何金錢或其他賠償。

後來同班的其他家長私下告知說，曾看到有人動手用力推拉、冷嘲熱諷、言語霸凌小孩，叫她「喜憨兒」、「去吃狗餅乾」』，或將孩子帶到沒有監視器的角落責罵、體罰，於是去年10月1將孩子轉學，並對教助員和園長，依照潑灑沸水及延誤送醫的事由提出刑事過失傷害告訴。

校方表示，這名教學助理員在用保溫杯喝水時，疑似孩子衝跑靠近才被潑灑到。意外發生後立即冰敷、送保健室，護理人員評估要送醫，於是一面叫車、一面與家長聯繫。校方後來將這名教學助理員解雇，並賠償醫療費用。後來家長希望孩子能轉回學校，試問如果學校這麼不好，家長怎麼會想把孩子轉回來？

教育局表示，燙傷事件後有派員至這所幼兒園查察，經查該園未依據「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」的規定進用部分工時特教學生助理人員，包含聘期和實際在職日期不同、未接受職前訓練36小時即進用等，要求園方確實檢討、改進。幼兒園在案發後，已解聘林姓部分工時特教學生助理人員；雖已進行校安通報，惟未進行關懷e起來通報，此點也要檢討改進。