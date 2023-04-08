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苗縣頭份、照南兩所公立國中新生超額 教育處啟動額滿比序機制

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份國中今年仍出現新生數超額情況，縣府教育處再度啟動「額滿比序機制」。聯合報資料照片
苗栗縣頭份國中今年仍出現新生數超額情況，縣府教育處再度啟動「額滿比序機制」。聯合報資料照片

苗栗縣頭份國中、照南國中等校今年仍出現新生數超額情況，縣府教育處再度啟動「額滿比序機制」，將依設籍時間、弱勢與否等條件決定入學優先順序，教育處表示國中額滿比序機制已運作順暢，超額學生將轉介到鄰近學校就讀；此外，縣內私立國中新生入學也即將展開作業，縣府提醒家長務必事先至學校網站瞭解入學期程及注意事項，在指定日期內完成手續，維護學生及家長權益。

少子化影響，許多公、私立學校都出現學生逐年遞減情況，但竹南、頭份近年發展迅速，人口持續成長，竹南鎮照南國中升學表現佳，一向是許多許多家長眼中的「明星國中」；頭份國中14年前從市郊工業區旁遷到市區中央路精華路段，成為新興的「明星國中」，近年入學新生數都面臨「要300來500」的壓力，學校也為此爭取辦理校舍增建，目前施工中，希望紓解年年新生滿額及校舍空間不足的困擾。

照南國中校長吳俊秀表示，今年學區有620名新生登記，但學校僅能開設16班招收480名新生，報到日期排定在4月12日，屆時將依「額滿比序機制」的優先順序辦理報到。明年因屬龍年，學區新生數預計超過700人，屆時仍將依比序機制招生。

苗栗縣教育處表示，112學年度私立國中新生入學作業即將展開，君毅高中附設國中部登記日期為4月9日上午8點至下午5點，建臺高中附設國中部登記日期為4月15日上午8點至下午5點；私校新生報到日期為4月22日。

建臺國中部今年預計招收7班，每班學生數40至45人，君毅國中部預計招收6班270名學生。

苗栗縣照南國中今年仍出現新生數超額情況，縣府教育處再度啟動「額滿比序機制」。聯合報資料照片
苗栗縣照南國中今年仍出現新生數超額情況，縣府教育處再度啟動「額滿比序機制」。聯合報資料照片

苗栗縣 少子化 升學

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