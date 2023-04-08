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新北原民大學開學 侯友宜：提供更多原民學

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市原民局指出，今年持續規畫課程活動，除原住民族傳統技藝、族群文化、語言教育、產業經濟與健康照護等五大類型課程。記者李定宇／攝影
新北市原民局指出，今年持續規畫課程活動，除原住民族傳統技藝、族群文化、語言教育、產業經濟與健康照護等五大類型課程。記者李定宇／攝影

新北市原住民族部落大學今天在板橋435藝文特區舉行開學典禮，今年部落大學在全市18個區，規劃46門多元課程，從原民文化傳承到都市族人健康經濟，推動特有的都會型部落大學。新北市長侯友宜以校長身分到場表示，多次獲中央評鑑肯定的部落大學，今年邁入第19年，將提供更多元豐富的「原民學」學習場域。

新北市長侯友宜今以原住民族部落大學校長身分參與，頒放獎狀、聘書給全勤學員與講師，並啟動以象徵各區種子教師培育人才，源源不斷、終身學習的意象動畫，期讓原住民族文化傳承，會場也展示歷年學員的各項成果且提供招生體驗。

新北市原民局指出，今年持續規畫課程活動，除原住民族傳統技藝、族群文化、語言教育、產業經濟與健康照護等五大類型課程，共計46門課程，也將規畫符合新時代的議題講堂及活動，包含資訊教育、性別教育、環境教育等，結合DIY、線上電影院、職業探索等多元活動，讓都會區族人在輕鬆活動中，吸收新知。

部落大學多年來尋覓在地耆老傳承原住民族文化，其中來自汐止區阿美族的張廣安老師，小時候居住在部落，跟著父母到山裡工作，在工作時吟唱的工作歌，是他童年最深刻的印象，即便後來到了都市生活也一直心心念念，促使他成立老鷹文化藝術團，並透過在部落大學開班，讓族人學員在都市裡不失根地繼續傳唱古謠。

新北市長侯友宜今以原住民族部落大學校長身分參與，頒放獎狀、聘書給全勤學員與講師。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今以原住民族部落大學校長身分參與，頒放獎狀、聘書給全勤學員與講師。記者李定宇／攝影

原住民 侯友宜

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