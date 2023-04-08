酒駕累犯又爆酒駕肇事 嘉義某國小校長遭拔回任師職

嘉義縣一名國小校長5年前曾有酒駕紀錄，沒想到，面對酒駕零容忍，為人師表的校長，去年11月再度酒駕，追尾前車，釀車禍；知情人士坦言，真是太離譜！近日教育處懲處下來，已解除該校長職務，回任老師。

教育處長李美華表示，該名酒駕校長，在事發的第一時間，就立即解除校長職務，近日懲處下來，回任老師，已不適合再擔任校長，要讓該員好好去反省，痛定思痛。

據了解，該名校長常參加大小場餐續活動，5年前就有酒駕紀錄，為人師表，仍不知悔改，在去年11月又酒後駕車，追尾前車，所幸無造成對方受傷，需賠償車損，酒駕零容忍，該名校長卻做出最壞的榜樣。

地方人士表示，遭降職的酒駕校長，與去年3月嘉縣某國小校長染新冠肺炎，被通知採檢卻前往參與民雄鄉公所舉辦的餐會，是同一位，當時進行懲處調職到東石某國小擔任校長，沒想到同年11月，又發生酒駕事件，真的太扯了。