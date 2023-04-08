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高雄市國中小學生手擲機飛行大賽 挑戰滯空飛行時間

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市111學年度國民中小學手擲機飛行大賽，國小組第一名嘉興國小鄭翊良（左）滯空時間17.55秒，第二名興達國小張亦賢（右）11.43秒。記者徐如宜／攝影
高雄市111學年度國民中小學手擲機飛行大賽，國小組第一名嘉興國小鄭翊良（左）滯空時間17.55秒，第二名興達國小張亦賢（右）11.43秒。記者徐如宜／攝影

高雄市111學年度國民中小學手擲機飛行大賽，今天在大榮中學舉行，以「滯空飛行」最久為獲勝。手擲機飛行功能受到天候、氣流、風速影響，考驗著每位參賽者。

為推廣航空科技知識技能，提升國中小學生應用科技素養能力，高雄市教育局連續7年舉辦手擲機飛行大賽，今年新增國小組。參賽學生要克服現場的天候、氣流、風速等問題，是項具有相當難度的全方位挑戰競技。

競賽由主辦單位提供指定材料，國小組參賽選手於賽前完成作品，國中組參賽學生須現場親手製作飛行器各部元件，包括機身、機翼、尾翼等。在完成元件組裝後，須以不使用外部動力方式，進行拋擲升空，以空中滯留時間計算成績高低。

近年參賽女生也有增加的趨勢，展現細膩的思考與手作。嘉興國小鄭翊良以滯空時間17.55秒，勇奪國小組第一名，他表示，平常要多練習，擲出的手勢和角度很重要，並要等待風起。第二名興達國小張亦賢11.43秒；第三名九曲國小蔡睿志9.68秒；第四名前峰國小陳冠澔8.32秒；第五名前峰國小林子又7.98秒；第六名鼎金國小柯柏昇7.88秒。

高雄市教育局表示，這項競賽結合國中科技領域課程學習與國小科科技教育及資訊教育課程，活化應用在航空飛行上，培養學生自我創作及問題解決能力。選手在競賽過程中，需要考量各種因素，對於每個環節的掌控，都要縝密應變，是一項寓教於樂的科技探索活動。

大榮中學校長張簡助立說，學生透過動手製作，創造出專屬的手擲滑翔機，培養基礎科學的能力與興趣。大榮中學有飛機修護科，投入完備的飛機修護設備、專業師資，且不惜重資，購入波音737客機機艙、四人座輕航機、VR飛機模擬飛行器及各式發動機設備。除飛機修護設備教學外，也提供手擲機製作、空拍機操作並結合觀光事業科進行航空服務訓練，藉此啟發航太相關知識與興趣，培育航空專業人才。

高雄市111學年度國民中小學手擲機飛行大賽在大榮中學舉行，以「滯空飛行」最久為獲勝。記者徐如宜／攝影
高雄市111學年度國民中小學手擲機飛行大賽在大榮中學舉行，以「滯空飛行」最久為獲勝。記者徐如宜／攝影
高雄市111學年度國民中小學手擲機飛行大賽在大榮中學舉行，以「滯空飛行」最久為獲勝。記者徐如宜／攝影
高雄市111學年度國民中小學手擲機飛行大賽在大榮中學舉行，以「滯空飛行」最久為獲勝。記者徐如宜／攝影
高雄市111學年度國民中小學手擲機飛行大賽在大榮中學舉行，以「滯空飛行」最久為獲勝。記者徐如宜／攝影
高雄市111學年度國民中小學手擲機飛行大賽在大榮中學舉行，以「滯空飛行」最久為獲勝。記者徐如宜／攝影
高雄市111學年度國民中小學手擲機飛行大賽吸引不少女學生來挑戰。記者徐如宜／攝影
高雄市111學年度國民中小學手擲機飛行大賽吸引不少女學生來挑戰。記者徐如宜／攝影
高雄市111學年度國民中小學手擲機飛行大賽在大榮中學舉行，以「滯空飛行」最久為獲勝。記者徐如宜／攝影
高雄市111學年度國民中小學手擲機飛行大賽在大榮中學舉行，以「滯空飛行」最久為獲勝。記者徐如宜／攝影
高雄市111學年度國民中小學手擲機飛行大賽在大榮中學舉行，以「滯空飛行」最久為獲勝。記者徐如宜／攝影
高雄市111學年度國民中小學手擲機飛行大賽在大榮中學舉行，以「滯空飛行」最久為獲勝。記者徐如宜／攝影

高雄市 教育局 小學

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