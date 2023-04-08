雙語計畫第2階段再砸21億 2024選出3所雙語標竿大學

教育部委託台大等主辦「2023台灣高教雙語教育論壇」今天登場，「大專校院學生雙語化學習計畫」迄今執行一年多，論壇邀請學校分享第一階段計畫執行和成果，並說明第二階段計畫重點方向和支持措施。雙語計畫第二階段將在今年8月起跑，第二階段仍採「重點培育」及「普及提升」兩大主軸，並再投入21億經費推動，預計2024年選出首波共3所雙語標竿大學。

教育部長潘文忠在會前受訪時表示，第一階段推動過程部分學校已具備銜接、社群推動等成功經驗，也發現大一共同英文應該再優化，全英語授課的同時，也強調學術英語EAP或專業英語ESP，學生才會更順利銜接全英語課程，今將由四所雙語標竿大學分享。

潘文忠說，第二期教育部提供的資源將再擴增，只要學校有準備教育部都會給予實踐機會，協助成為具有代表性的標竿學校、標竿學院。

高教司司長朱俊彰分享「大專校院學生雙語化學習計畫：現況與展望」，他表示，整體推動政策方面仍著重培育重點領域雙語人才，以此分為重點培育學院和學校，並針對績效指標達成情況優良，且校內師生增能輔導機制完備、國際化程度佳者，預計於2024、2030年擇優遴選出標竿學校、標竿學院。

朱俊彰指出，截至2022年，教育部共核定補助重點培育學校4所，包含台灣大學、中山大學、成功大學以及台灣師範大學，重點培育學院計25校41個學院，以及普及提升學校37所，期望2023年重點培育學校增為7所，重點培育學院則增為59所、普及提升學校47所。

朱俊彰說，2024目標值則期望選出3所標竿學校、18個標竿學院；2030年再將標竿學校提升至6所、標竿學院30個。2021至2022年間教育部經費加上前瞻計畫已投入11億，預計2023至2024再投入21億，總計投入逾30億推動。

關鍵績效指標方面，分為重點培育和普及提升兩項，朱俊彰表示，重點培育學校2024年至少要有25%學生大二起CEFR達到B2以上等級，至少20%大二及碩一學生所修學分20%為全英語課程，至2030年上述三項指標則至少需增為50%；普及提升學校2024年至少20校英語課採全英授課達30%以上，至少5%大二和碩一學生至少修讀一門課為全英語課程，至2030年至少40校英語課採全英授課達80%以上，至少10%大二及碩一學生，修讀至少二門全英語課程。

朱俊彰說，教育部也反思第一階段推動現況，重點學校反應，應再強化學生學術、專業英語能力，才會有力銜接全英語專業課程，且計畫參與系所應參採學測英語成績，避免外界疑慮等。