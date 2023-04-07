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境外第三大生源國　教育部率78所大專校院赴馬國招生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部國際司司長李彥儀（左一）領國內78所大專校院，赴馬來西亞參加「2023年馬來西亞臺灣高等教育展」。圖／教育部提供
教育部國際司司長李彥儀（左一）領國內78所大專校院，赴馬來西亞參加「2023年馬來西亞臺灣高等教育展」。圖／教育部提供

教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀率領國內78所大專校院，包括28所科技大學及50所一般大學、超過200位學校代表，赴馬來西亞參加「2023年馬來西亞台灣高等教育展」，鼓勵馬國學生赴台升學。112學年將提供37個台灣獎學金新生員額，同時也提供華語文獎學金，鼓勵馬國生來台攻讀學位和進修華語。

根據教育部大專校院境外學生概況統計，馬來西亞籍在台學生約1.2萬人，也是我國境外生中第三大族群，僅次於印尼和越南，馬國生主要來台就讀人文及藝術、服務、商業、管理及法律等領域。

教育部近日赴馬來西亞參加「2023年馬來西亞台灣高等教育展」，辦理地區遍及全馬5個城市，包括東馬沙巴亞庇、砂拉越詩巫、南馬峇株巴轄、吉隆坡及北馬檳城。

李彥儀表示，我國重視與馬來西亞的教育合作，112學年提供37個台灣獎學金新生員額，以及6個（計72個月）華語文獎學金予馬來西亞學生來台攻讀學位或學習進修華語文。同時，111學年補助3名合格教師及3名華語文教師赴馬來西亞中學或大學任教，進行雙邊學生與教師交流。

李彥儀進一步說明，台灣近年推動高等教育多元發展，透過提升大學品質與研究能量，強化國際競爭力；藉由產學研合作與在地連結，擴展大學研發能量及落實社會責任。台灣有多樣的系所專業領域，包括尖端科技研究或實務應用，學校也提供與全球鏈結的特色課程及跨域學習，歡迎學生留學台灣。

教育部在馬訪問期間也參訪吉隆坡台灣學校，也將拜會馬來西亞華校董事聯合會總會交流人才培育合作，並與馬來西亞留台校友會聯合總會座談，就台馬教育合作及推動馬國學生來台就學策略交換意見。

馬來西亞 華語 教育部

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