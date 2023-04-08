畢業季回憶殺！熱門畢冊祝福語出爐 超經典「勿忘我」只排第二名？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「畢冊祝福語」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大畢冊祝福語。

還記得國小畢業，同學間會彼此傳閱並寫上祝福的畢業紀念冊嗎？許多人會將賀詞搭配創意寫法，讓畢業冊變得豐富精彩。有些年代感滿滿的語句，讓網友看了直呼「回憶殺」；有的祝福則是沿用至今，究竟網友熱議的畢冊祝福語有哪些呢？

「鵬程萬里」祝賀前途光明永不過時 「步步高升」特殊寫法讓人印象深刻 網友熱議TOP6畢冊祝福語 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 NO1. 鵬程萬里

觀察近一年內網友針對「畢冊祝福語」的相關話題討論，可以發現「鵬程萬里」至今仍是受到廣泛使用的賀詞，就有網友表示「從小到大都會有老師寫鵬程萬里，根本是畢冊的標配祝福」，讓不同年齡層的網友產生共鳴，如「發現爸爸的畢冊跟我的共同點，就是上面都寫著鵬程萬里」，也有網友分析「應該是鵬程萬里的寓意和意境都很美好，所以不會覺得過時」。

NO2. 勿忘我

同學好友在面對畢業分離時，總會感到不捨與傷感，希望大家可以把自己牢牢記住，此時畢冊上的每句「勿忘我」，就成了這種情緒的最佳寫照。不少網友評價「勿忘我」充滿年代感，說明「現在看來有點搞笑，還有老人味」；也有網友認為很可愛，每個階段回想起來都有不同的味道，表示「國中看到會想說超幼稚的，大學後卻覺得好珍貴」。

NO3. 一帆風順

在諸多畢冊祝福語中，「一帆風順」也是許多同學會選用的詞彙，希望大家能在面臨升學和職涯關卡時，能夠順暢無阻。就有網友表示「一帆風順是畢冊簽名板的常客」、「會在同學的畢冊上寫一帆風順，希望他們真的都順順利利」，也有網友會結合美編設計獻上祝福，像是「寫一帆風順的時候，要畫帆船把字連在一起」等。

NO4. 步步高升

而「步步高升」除了祝福仕途順利、職位升遷的本意外，也因為特殊的寫法，讓許多網友印象深刻，如「步步高升要搭配樓梯的圖，一階一階畫上去」、「有的版本還會有兩個狗腳印，來取代『步步』二字」；也有人分享被同學捉弄的經驗，得到樓梯向下的「不不高升」，搞笑行徑讓網友啼笑皆非。

NO5. 前程似錦

「前程似錦」被公認是老師與校長的經典賀詞，希望同學未來的成就輝煌燦爛。討論區上有網友發問「老師會在畢冊上寫什麼」，吸引大量網友回覆「絕對會有前程似錦或前途光明」、「感覺師長的祝福語都會跟前途有關」，認為老師致力作育英才，總會期待學生能在各行各業有不錯的發展。

NO6. 友情可貴

求學階段的友誼單純美好，讓人格外珍惜，許多網友都曾在畢冊上寫過「友情可貴」這類詞語，不過這句話也是充滿眉角，就有網友補充「友情可貴下一句要搭配『愛情加倍』才對味」、「友情可貴上面要連在一起寫，下面畫四個圈是精髓」等。也有網友認為「友情可貴」實在是充滿古早味，詢問「現在還有小朋友寫這個嗎」，感嘆這些祝福語都變成了時代的眼淚。

畢業季總是充滿離愁別緒，而畢業紀念冊承載著同窗間真摯的祝福與情感，除了以上網友熱議的畢業祝福語外，「百事可樂」、「早生貴子」、「珍重再見」等賀詞也都是許多人的童年回憶，有時想起來還是會忍不住揚起嘴角。你曾經在畢業紀念冊寫過什麼祝福呢？閒暇時不妨翻開過去的畢冊，回味當年純真又可愛的心情吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「畢冊祝福語」相關討論則數。觀測期間：2022/03/01-2023/03/30，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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