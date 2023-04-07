桃園83位國中選手爭取西餐達人寶座 前3名可獲獎金

桃園市政府教育局2023國中技藝教育競賽共辦理9職群共20主題競賽，金魚平鎮育達高中登場的為西餐達人秀，術科競賽考題為「白酒燴雞附香芹橄欖型馬鈴薯」，由來自50所國中共83名選手一同爭西餐達人寶位，比賽精采絕倫，第1名選手可獲獎金2萬元、第2名1萬2千元、第3名1萬元。

本次考題白酒燴雞附香芹橄欖型馬鈴薯，不僅雞胸要煎至金黃、奶油醬汁不可油水分離，而馬鈴薯要削出4顆大小一致的橄欖型。除測試選手烹飪技巧及廚藝外，在烹調過程中的工作衛生、操作流程及清理順序也是重要評分項目，競賽選手必須在50分鐘內完成食材料理、烹調、工作台清理，並呈現具備色、香、味俱全菜餚，才有機會脫穎而出。

今比賽如火如荼的展開，所有選手皆發揮實力全力表現，平興國中許丞毅表示，自己會主動申請加入技藝課程是因為對餐飲很有興趣，想要學會更多有關料理的知識和技術，參加競賽的動機則是想要從比賽中吸取一些寶貴的經驗，為自己的「主廚夢」累積充足的經驗值。

龍興國中吳峻偉指出，平常在家就會做菜，在參加技藝班過程中發覺自己實力還不錯，更被師傅稱讚有當選手的底子，但這次比賽要跟80多位強勁的對手比賽還是讓他有點緊張。他認為擔任選手，就是要耐著性子一直練習同一個東西，練到熟能生巧的程度，要永不放棄及擁有獲獎的決心。