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桃園83位國中選手爭取西餐達人寶座 前3名可獲獎金

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
平興國中許丞毅表示，參加競賽的動機則是想要從比賽中吸取一些寶貴的經驗，為自己的「主廚夢」累積充足的經驗值。圖／教育局提供
平興國中許丞毅表示，參加競賽的動機則是想要從比賽中吸取一些寶貴的經驗，為自己的「主廚夢」累積充足的經驗值。圖／教育局提供

桃園市政府教育局2023國中技藝教育競賽共辦理9職群共20主題競賽，金魚平鎮育達高中登場的為西餐達人秀，術科競賽考題為「白酒燴雞附香芹橄欖型馬鈴薯」，由來自50所國中共83名選手一同爭西餐達人寶位，比賽精采絕倫，第1名選手可獲獎金2萬元、第2名1萬2千元、第3名1萬元。

本次考題白酒燴雞附香芹橄欖型馬鈴薯，不僅雞胸要煎至金黃、奶油醬汁不可油水分離，而馬鈴薯要削出4顆大小一致的橄欖型。除測試選手烹飪技巧及廚藝外，在烹調過程中的工作衛生、操作流程及清理順序也是重要評分項目，競賽選手必須在50分鐘內完成食材料理、烹調、工作台清理，並呈現具備色、香、味俱全菜餚，才有機會脫穎而出。

今比賽如火如荼的展開，所有選手皆發揮實力全力表現，平興國中許丞毅表示，自己會主動申請加入技藝課程是因為對餐飲很有興趣，想要學會更多有關料理的知識和技術，參加競賽的動機則是想要從比賽中吸取一些寶貴的經驗，為自己的「主廚夢」累積充足的經驗值。

龍興國中吳峻偉指出，平常在家就會做菜，在參加技藝班過程中發覺自己實力還不錯，更被師傅稱讚有當選手的底子，但這次比賽要跟80多位強勁的對手比賽還是讓他有點緊張。他認為擔任選手，就是要耐著性子一直練習同一個東西，練到熟能生巧的程度，要永不放棄及擁有獲獎的決心。

教育局說，為落實12年國教成就每個孩子願景，因此挹注大筆經費補助轄內國民中學與鄰近技術型高中合作開辦抽離式技藝教育課程及技藝教育專案編班，更自去年加碼頒發競賽獎勵金鼓勵學生。期許桃園各所國中能持續安排多元的技藝教育課程與活動，讓學生心中的生涯藍圖日漸清晰。

龍興國中吳峻偉指出，平常在家就會做菜，在參加技藝班過程中發覺自己實力還不錯。圖／教育局提供
龍興國中吳峻偉指出，平常在家就會做菜，在參加技藝班過程中發覺自己實力還不錯。圖／教育局提供
平興國中許丞毅表示，會主動申請加入技藝課程是因為對餐飲很有興趣，想要學會更多有關料理的知識和技術。圖／教育局提供
平興國中許丞毅表示，會主動申請加入技藝課程是因為對餐飲很有興趣，想要學會更多有關料理的知識和技術。圖／教育局提供
龍興國中吳峻偉認為擔任選手，就是要耐著性子一直練習同一個東西，練到熟能生巧的程度，要永不放棄及擁有獲獎的決心。圖／教育局提供
龍興國中吳峻偉認為擔任選手，就是要耐著性子一直練習同一個東西，練到熟能生巧的程度，要永不放棄及擁有獲獎的決心。圖／教育局提供

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