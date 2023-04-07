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不只靜宜女生！教部公布大學生遭詐騙出國： 4人協尋中、其中1人為港生

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教育部最新公布 大學生遭詐騙出國 4人協尋中、其中1人為港生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
柬埔寨詐騙事件即是人口販運事件，航警局為避免民眾落入陷阱，到機場報到櫃台舉牌警示。本報資料照片
柬埔寨詐騙事件即是人口販運事件，航警局為避免民眾落入陷阱，到機場報到櫃台舉牌警示。本報資料照片

靜宜大學一名林姓學生失蹤多天，其3月30日已出境，警方追查女大生入境泰國後再入境緬甸，但仍不排除其遭詐騙出境的可能性。因應柬埔寨等東南亞國家詐騙案層出不窮，教育部去年便函發各大專校院清查，今天更新最新數據，海外打工詐騙案受害學生共6位，6人中其中2名本國籍學生已尋獲返國，1名香港籍、3名本國籍則尚在海外。

經警方調查，林女早在3月30日離境，先搭上飛往英國的班機，途中卻於泰國曼谷轉機時下機，隨即再從泰國入境緬甸仰光。然而根據警方最新調查，林女前任、現任男友均涉詐欺犯罪，林女隻身赴緬甸可能是找男友，但仍不排除是遭詐騙出境。

然而去年中傳出數起不肖業者以高薪誘騙年輕學子赴柬埔寨、泰國、緬甸等國打工，未料出境後卻遭人蛇詐騙集團控制，淪為詐騙幫凶。教育部因應去年因柬埔寨詐騙事件，曾函各大專校院清查，自去年5月1日至今年4月6日校安通報海外打工詐騙案件計6案，受害學生6位。

教育部今天更新最新數據，6名受害學生中已有2名本國籍學生順利尋獲返國，流落海外的4名學生中有一人為香港籍，目前已交由香港警察偵辦；其餘3名本國籍學生仍在海外，家屬已向警方報案，由警政署持續協尋。

根據上述學生遭詐騙出國的樣態中，教育部也發現，學生多是出境到柬埔寨，亦有學生是赴泰國打工，多是由家長通知或系上通報協尋。

詐騙集團 泰國 緬甸

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