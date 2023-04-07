元培科大師輔導學生打造「大眾洗腎平台」創新服務獲獎

新竹市元培醫事科技大學為推動醫療產業領域基礎教育，各系老師紛紛受邀赴高中職協同教學或協助指導學生專題研究並參加相關競賽；近日傳出好成績，醫務管理系老師翁淑娟指導台北市立松山高級商業家事職業劉凡瑜等三名同學參加「第二屆高中醫療科技創意競賽」，以開發「大眾洗腎平台」的創新服務模式榮獲佳作。

校方指出，元培醫務管理系111學年度起與松山家商商業經營科合作，參與專題研究課程協同教學，課程鼓勵同學參加由台北市政府教育局、財團法人生技醫療科技政策研究中心及全國各大學醫學系主辦的「第二屆高中醫療科技創意競賽」，期望能啟發全國高中學子醫療與科技潛能與知能，以培養新世代醫療科技與大健康產業人才。

在元培科大老師翁淑娟指導協助之下，學生劉凡瑜、巫佩蓁與徐子涵有感洗腎人口眾多，以開發「大眾洗腎平台」創意服務模式為主題，並利用所學的行銷4P建構經營管理模式計畫架構；執行過程特地諮詢業界專家提供實務建議，包括元培醫管碩士校友洪博育副理以及其同事林庭妤督導等，讓平台更符合實際需求。

3名學生在松山家商老師周佳瑩與元培科大翁淑娟的共同指導下，經過醫療科技專家們的書審、複審後進入決賽，在決賽中進行口頭簡報及評審詢答後，最終在「全齡健康」競賽主題中獲得全國佳作的成績，日前在台大國際會議中心頒獎。