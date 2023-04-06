臺大「管理碩士學分班」，想提升個人管理專業知能就趁現在

臺大「管理碩士學分班」連續開辦逾20年，培養超過4000位社會菁英且受好評，絕對是值得您投入與信賴的優質課程。

臺大最新一期(43期)的「管理碩士學分班」目前已開始受理報名，112年8月3日報名截止。112年6月1日前完成報名享優惠(免報名費及免預修課程費，價值4800元)，想提升個人管理專業知能，務必把握提早報名享優惠。

為縮短有志學習者的等待時間，該班程採取「隨報隨審」的方式，學員完成報名後7日內將以email通知錄取結果並通知註冊，完成註冊繳費後便可立即修讀預修課程。現在就立即上線報名，開始您強化個人管理職能的第一步。

想對這個班程有更多的瞭解，歡迎您報名參加112年7月20日(四) 19:00假臺大進修推廣學院舉辦的課程說明會，有關該課程之說明會報名請點選。

您有多久沒有自我進修了？面對競爭激烈的大環境，面對未來種種的不確定性，也許我們會對自己的工作感到迷茫，又或者在求好心切之下，期望能完成更長遠的目標。不要再猶豫了，現在即刻加入臺大進修推學院管理碩士學分班的行列。

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