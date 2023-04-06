竹縣推社團新幹線 提供免費空間、最高2萬補助校園社團

新竹縣府校園社團超過560個，新竹縣開放青年社團據點「Young Space」，提供年輕人專業練團室、練舞室及多功能教室，除基礎的經費支援之外，4月將推出的培力工作坊、社團見習活動，將邀請專業講師教學指導，帶領社團青年前往職業場域見學探索。

青年社團據點「Young Space」今年3月開放申請，提供縣內青年學子專業練團室、練舞室及多功能教室，讓竹縣的青年放心玩社團。新竹縣府今天舉辦記者會，宣布今年延續辦理「社團新幹線」校園社團創新及增能計畫，推出更全面、深入的課程及活動，為校園青年提供更多元的資源及展現舞台。

記者會上由新竹縣長楊文科與知名青年塗鴉插畫家Kang及竹北高中動畫社同學進行塗鴉儀式。今年校園社團計畫再升級，將為學生打造夜光舞台，廣邀桃竹苗地區優質社團參加「夜光派對」及跨縣市串聯行動，並安排產業見學的社團參訪課程及客製化與學生團體互動的主題交流聚會，全方位滿足社團的需求，期待學生透過社團參與發掘興趣、開發潛能。

楊文科表示，新竹縣政府教育局鼓勵青年學子在校園社團領域中積極自我探索、展現自我。不僅提供活動經費補助，教育局多元的活動也讓學生有機會累積學習歷程，對於未來就學就業都有很大的幫助。

教育局長楊郡慈表示，縣府鼓勵竹縣高中職及大專院校的學生社團踴躍申請「促進青年多元展能補助」，舉凡公開展演、人才培力、公開競技、倡議行動，都可提出申請，解決社團青年辦理活動經費不足問題。

而除基礎的經費支援之外，4月率先推出的培力工作坊、社團見習活動，將邀請專業講師教學指導，也帶領社團青年前往職業場域見學探索，希望學生們從社團中發現自我潛能、建立情感認同，更能獲得學習歷程證明，有助於未來發展。