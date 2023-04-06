文書繁雜釀「海嘯級」災難 教師團體主張廢除特教評鑑

行政院院會上週通過教育部擬具「特殊教育法」修正草案，將函請立法院審議，全案修正逾30條，重點包含強調平等不歧視及通用設計、落實學生個人表意權等。立法院教育文化委員會今天（4/6）召開公聽會，教師團體極力爭取盼廢除特教評鑑，讓特教師有更多心力照顧特教生。

全國教育產業總工會理事長林碩杰指出，校務評鑑已停辦多時，但如今各級學校礙於《特殊教育法》47條（院版52條）規定，不分大小校均被迫每四年辦理一次特教評鑑，已成特教老師等人員的工作負擔，尤其對小校而言，特教評鑑更是「海嘯級」災難。

林碩杰指出，事前特教老師必須準備大量文書，有特教老師反應，每次評鑑屆期前半年起，特教班往往僅剩一位特教老師有空專心教學，另一位教師則忙於準備評鑑及所有資料，對學生而言不公平。又評鑑人員多為大學教師，當天到教學現場觀課並非發掘問題、反映困境，反到場指指點點、製造問題，都造成第一線老師莫大壓力，呼籲停辦特教評鑑。

全國教師工會總聯合會副秘書長李雅菁則指出，過去全教總曾執行相關問卷調查，逾五千名特教師填答，調查結果指出63.8%教師認為特教評鑑對教學沒幫助還造成困擾；23.2%認為沒幫助，兩者相加超過87%，都認為是干擾教學的因素。且特教評鑑是特殊對待，也不符合現行融合教育精神。

李雅菁說，基層特教師多反映需要特教助理員協助，但現行特教助理員沒辦法因應不同需求學生，只能承擔照顧，甚至幫了太多，反而阻礙特教生學習。呼籲助理員應提高工作條件，聘請真正專業人員協助，才能真正幫助學生。

全教總副秘書長張旭政質疑，教學現場無法期待透過四年一次的教學評鑑來改善，「四年一次再來改善，會不會太慢了？」建議特教法應廢除評鑑，並直接納入校長辦學績效考評。

此外，第一線教師也提到心理評鑑報告帶來的壓力，要求心評工作專職化。台灣特教工作專業人員協會秘書長金采蓁表示，現場狀況是老師在上班照顧學生，下班照顧家庭，半夜三點起床寫心評報告，心評應有校內專職心理評鑑教師或特教中心心評人員專職協助。

金采蓁表示，特教老師每天至少工作12小時，如果當年輪到教學評鑑，一天要分四小時給評鑑，若還要做心評，回家剩不到六小時，造成教師過勞。民進黨籍立委陳培瑜也表示，心評應走向專業化，由專業心理評量人員進行、強化品質，減輕特教老師過勞的問題。

但家長協會則持不同態度。全國特教學校家長協會常務監事耿蓉指出，願和教師團體討論如何達成行政減量且同時檢核特教成效，但堅持特教評鑑不能廢除。