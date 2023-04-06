南一中學生設計實境遊戲認識漁光島 藝術節很叫座

台南一中學生以「神明的信差實境遊戲與在地文化結合之研究-以漁光島為例」拿到全國高中地理奧林匹亞競賽論文組第1名，並結合2023漁光島藝術節推出12場次活動都額滿，深獲好評。南一中學生昨帶著億載國小漁光分校學生闖關，小朋友說除可了解周遭環境，且有趣又好玩。

108新課綱以素養為導向，探究與實作已成為學校最重要的課程之一，台南一中地理老師翁蕙君引領學生走入鄉村與海濱，了解在地人文與環境，進而製作實境遊戲，學生也持續擴大延伸探索，走入社區學校，帶領國小學生闖關體驗。

老師翁蕙君昨帶領社會組6名學生與億載國小漁光分校來一場《神明的信差─漁光島實境遊戲》活動，藉由這群高三生指導小朋友學習如何分組探索、腦力激盪，並透過團隊合作一步步闖關成功。

漁光島有聞名的大、小月牙灣沙灘，還有美麗的夕陽，島上也有11間廟宇，擁有豐富的人文特色。南一中學生陳英志以「漁光島」為小論文的研究題材，在研究過程中也被島上的廟宇文化與在地史實吸引，進而與同學許淞曜及謝廷朗共同將論文設計成實境遊戲，使玩家透過實地走訪、遊玩的方式，認識當地廟宇文化、聚落特色，看見漁光島不一樣的美。這款實境遊戲也獲得文化局支持，結合2023漁光島藝術節，一推出即獲得好評，12場次報名立即額滿。

漁光分校六年級學生傅允樂說，1年前才來到漁光分校就讀，透過實境遊戲可以進一步認識學校周遭環境的資源，覺得有趣也非常好玩。五年級學生王安晴說，與同組同學在闖關時一度卡關，走錯方向，最後靠著團隊合作，重新檢視步伐，才順利闖關成功。