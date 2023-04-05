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降師生比傳公幼童被勒令轉學 國教署：絕不影響學童權益

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部公布公共化幼兒園自今年8月起率先實施調降師生比。記者林伯東／攝影
教育部公布公共化幼兒園自今年8月起率先實施調降師生比。記者林伯東／攝影

教育部公布公共化幼兒園自今年8月起率先實施調降師生比。不過，消息一出，社群開始出現公幼家長抱怨聲浪，如：校方要求孩子勒令轉學到別間學校，還有公幼幼幼班無法直升小班。對此，教育部國教署表示，已入園幼兒的權益絕不被影響，2歲專班幼兒直升的權益，也一定受保障。

教育部上月底公布公共化幼兒園自今年八月起、準公共自明年八月起逐步實施調降師生比，從現行1:15調降為1:12為最終目標，私立幼兒園方面則提供獎勵與補助機制，尊重其參與意願。

不過，隨即有自稱家長的李姓網友在網路發文抱怨，小孩念屏東某公幼幼幼班，因降低師生比後，公幼人數超出，自己是一般家庭非弱勢家庭，因而被要求先轉學，沒辦法直升3到5歲混齡班。

還有一名沈姓網友發文說，孩子在幼幼班讀了一年，本來想跟同學一起畢業，但現在卻被校方要求找別間學校就讀，原因是調降師生比無法直升小班。相關發文在臉書與家長群組上引發討論。

記者求證教育部國教署，調降師生比後，是否影響在學學童就學權益？國教署表示，各園調整師生比不會影響園內已入園幼兒的就學權益。

國教署指出，其中一位網友指自己孩子在屏東讀公幼受到影響，經電洽屏東縣政府表示，一定會保障各園2歲專班幼兒直升之權益，也不會有要求幼兒離園的情形。

國教署說明，調整幼兒園師生比是為了減輕教保服務人員的負擔，提升幼兒所受教保服務的品質，讓幼兒接受最合宜的教育及照顧。且調降師生比也非一次到位，而是「依各地區公共化供應量、各園各年齡幼兒現況等情形，分年逐步達成」，以3學年為期程，逐園擬定各園調整師生比進程。

公幼 國教署 屏東縣政府

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