親子共學團認同民法刪「懲戒權」 給孩子沒打罵的童年

法務部日前公告民法第1085條修正草案，刪除「懲戒」文字引發各界議論。今天是兒童節，台灣親子共學教育促進會等多個團體代表舉辦記者會，支持民法修法案，呼籲社會給孩子「一個沒有打罵的童年」。

法務部日前公告民法1085條修法草案，擬修正父母懲戒條款，不得對子女為身心暴力行為。台灣親子共學教育促進會收集了兩百多位嘗試正面教養父母的心聲，父母支持的看法包含政府在人權與兒童權利上的重視與進步；修法與否，對大部分家長沒太大差別，但是卻可以保護被嚴重方式對待的兒童，支持修法；除了修法，更希望政府有足夠的方式支持父母們。

而在調查資料中也發現，有家長反映，在遇到困境時，還能好好控管情緒很困難；在育兒日常遇到小孩各式各樣的問題，常常感到沒有方法，會有不知所措的無力感；想要嘗試不打罵孩子，但是生活周遭常常感受到旁人的眼光，認為不打就等於沒有教，壓力很大。

親子共學促進會表示，從這些資料我們看到，即便是有決心嘗試不打孩子教育的家長，在執行的路上也一樣充滿了各式各樣的困難，期盼有足夠的方式協助家長一起做到，讓家長的無助感得到支持與幫忙。

親子門診醫師李佳燕表示，打罵的教養方式，是會傳遞給下一代的，而懲戒中的打人與所謂的品格教育的理念是相悖的。她表示，孩子是獨立的個體，做為一個人，同樣需要被尊重。懲戒是讓人身體疼痛、心理受創、尊嚴被踐踏，只會讓孩子感到恐懼，並沒有面對孩子真正的問題。

親子共學家長廖治雲表示，自己從小經歷了打罵教育，從懷孕時期就想改變育兒方式。每當孩子講不聽時，拉扯就出現，印象深刻的是孩子一兩歲時，常把「不要」掛嘴邊的時期，有一次因為趕著出門，就對孩子打了手心，事後自己非常難過與自責。開始共學後，開始去理解和發現自己怎麼了，同樣的也開始這樣去觀察自己的孩子，用好奇心來了解孩子行為背後的原因，而不是用「忍耐」的方法，度過想打小孩的念頭。

fun鬆玩育兒友善園園長李珊，在小孩兩歲以前，他也曾是會打罵的家長，常覺得怎麼都講了100遍了，小孩還聽不懂，就會忍不住怒氣打孩子的小手，但隨孩子年紀越大效果卻變得越差，甚至孩子開始模仿打罵的行為，去對待其他小孩，李珊感覺很困擾。參與共學團之後，開始往不打罵的教育練習，後來也開辦育兒友善園，想把自身的經驗與理念傳遞給其他家庭。

勵馨基金會執行長王玥好表示，從多年家暴、童年創傷的服務經驗中，深刻感受與其投入更多保護服務資源，實則更應從預防做起，設定管教的天花板，能更有效的避免情緒失控下造成的憾事發生。但她也提到，從近日懲戒權論戰，發現兒童與父母權益很容易被視為競合關係，主張給兒童多一些的同時，就被解讀成父母某些權力被剝奪，但這次修法是將過去「懲戒」的觀點，優化成「權益保障」，呼籲國家要投注更多資源給有育兒需求的家長，增進教養知能。