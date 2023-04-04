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教部推動職涯輔導補助計畫 大學生畢業即就業

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
人才培育是國家永續發展與提升國際競爭力的重要關鍵，為培育優秀傑出青年，南台科技大學結合教育部青年發展署「大專校院推動職涯輔導補助計畫-全校類計畫」。圖／教育部提供
人才培育是國家永續發展與提升國際競爭力的重要關鍵，為培育優秀傑出青年，南台科技大學結合教育部青年發展署「大專校院推動職涯輔導補助計畫-全校類計畫」。圖／教育部提供

為引導學生探索志向、提升職場競爭力，教育部青年發展署「大專校院推動職涯輔導補助計畫-全校類計畫」，創造多元豐富的職涯輔導環境，建構「就業職涯」及「創業職涯」二大模組，串接學生在校四年各項職涯輔導措施，協助學生掌握職業性向及發掘未來就創業的可能性，落實畢業即就業，畢業可創業的目標。

南台科技大學結合教育部青年發展署「大專校院推動職涯輔導補助計畫-全校類計畫」，創造多元豐富的職涯輔導環境，建構「就業職涯」及「創業職涯」二大模組，串接學生在校四年各項職涯輔導措施，協助學生掌握職業性向及發掘未來就創業的可能性，逐步落實「畢業即就業，畢業可創業」。

南台科技大學依各年級學生規劃不同的職涯輔導課程，用各項資源，並避免學生片段式學習或重複接受輔導。其中「就業職涯」提供適性測驗、職涯探索、職涯進路諮詢、履歷健診等系列職輔活動，讓學生了解個人特質及優勢，據以培養關鍵基礎能力以提升職場競爭力；「創業職涯」則透過創業實務微學程，結合各系所專業技能與產業需求，媒合新創企業見習，培養學生創業能力。

南台科大企業管理系學生鐘千惠表示，授課老師與職涯單位利用大專校院學生職涯輔導教材，共同規畫許多職輔相關課程，包含繪製心智圖、CPAS測驗、履歷撰寫、企業講座、面試技巧微電影、商業禮儀及邀請學長姐分享求職心得等職輔活動，讓她透過測評工具更瞭解自我性格、興趣、能力、價值觀及優缺點，且確立從事高階企業管理的就業志向。

鐘千惠也說，在運用撰寫履歷及面試技巧課程中，相關的文書禮儀及談吐儀態等技巧，也讓她參與就業招募會並成功錄取，學有所長的順利進入企業公司數位商務部門，更通過內部升遷考核，可望成為管理階層主管。

職涯 創業 履歷

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