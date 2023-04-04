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上課10分下課40分鐘家長意見兩極 蔣萬安：可彈性執行

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午到兒童新樂園，再度宣布今年起推出翻轉上下課，每年4月找一天上課10分鐘、下課40分鐘，可整天也可部分時間。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安今天上午到兒童新樂園，再度宣布今年起推出翻轉上下課，每年4月找一天上課10分鐘、下課40分鐘，可整天也可部分時間。記者蘇健忠／攝影

今天兒童節，台北市長蔣萬安向台北市的學童們宣布，北市未來每年4月都將選一天「翻轉上下課」，當天上課10分鐘、下課40分鐘。有家長表達贊同、不過也有家長擔心下課這麼長，還是需要老師帶孩子規畫一下、甚至訂好規則。有外縣市學生聽到台北市有翻轉上下課直呼「真爽、超羨慕」。

蔣萬安上午到兒童新樂園與孩子歡度兒童節，蔣萬安表示，北市府團隊為減輕爸媽負擔，他上任後推動準公托補助提高、生育獎勵翻倍、私立幼兒園補助提高到5萬2千元，就是希望「讓爸媽可以無後顧之憂在職場打拚，孩子交給我們，我們會盡全力照顧。」

蔣萬安今天也宣布，台北市今年起，會在每年4月讓孩子選一天翻轉上下課，上課10分鐘、下課40分鐘，讓孩子成為學習的主人，讓孩子學習有興趣的事情做。但有家長擔心缺乏配套，下課太久會不會發生意外，還是要妥善規畫。

蔣萬安說，北市府推動翻轉上下課，學校在執行的時候，還是可以做彈性調整，要整天或選部分時間，讓孩子當學習主任，運用調配。

對於北市翻轉上下課，台北市的秦爸爸說，「很好啊，孩子可以自主規畫時間，我們要相信學校」，倒是秦小弟弟聽到下課有40分鐘，開心到不知道要做什麼，「可以整堂去玩、去睡覺，要好好想想要做什麼。」

家有三寶的台北市顏小姐則認為，下課若有40分鐘這麼長，老師孩子可能要討論一下怎麼規畫，不過玩其實也是一種學習，但可能要先訂一個遊戲規則，而且如果只有一天，好像也可以，現在小孩子玩都有自己想法。

來自新竹的黃媽媽聽到台北市要翻轉上下課，也直說非常好，因孩子一整天都在上學，不然就是去安親班，滿好的。

蔣萬安 兒童節

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