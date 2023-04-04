桃園教團爭取「兒童節禮物」 盼幼教師生比降為1:12

幼兒園師生比自1981年由1:20降為1:15，迄今42年未更動。隨著兒童節到來，桃園市教師會、桃園市各級學校產業工會今天呼籲，桃園應跟進高雄、南投等縣市，逐步調降幼兒園師生比至1:12，並盡快公布期程與具體作法，若能早日實現，相信將是市長張善政「最有誠意的兒童節禮物」。

「為什麼其他縣市都可以準備了，桃園卻不行？」一名家長日前向本報表示，自己因為工作關係帶孩子遷居桃園，但詢問幼兒園招生缺額時才得知，桃園目前師生比仍為1:15，質疑會影響教師的教學品質。

桃園市教師會理事長陳俊裕表示，張善政政府上任以來，對於桃園婦幼政策推動不遺餘力，除了國中小以下學童營養午餐免費、大班每年9000元助學補助外，而市府若能繼續推動「幼兒園調降生師比至1:12」將有助於提高幼兒教育品質，並具體落實張善政友善婦幼立場。

陳俊裕表示，教育部長潘文忠今年在教育部新春團拜時已宣布，「推動幼教生師比調降至1:12」將成為施政優先目標，並自112學年度起分階段施行；近期高雄市、苗栗縣、南投縣、屏東縣已宣布會優於中央法令措施先行調降，桃園也應該跟進。

陳俊裕表示，對於調降師生比，教團有3項建議，首先若部分地區狀況許可，可直接調整為1:12；而若部分地區幼兒人數較多，可採畢業生離校後逐年降低；至於在高密度人口熱區，則配合增班計畫與人口變化，在114學年之前開始調降；期待市府能盡快宣布期程與具體作法，回應社會的期待。