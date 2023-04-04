睡不飽課業壓力大 兒盟調查台灣兒童只有「中等快樂」

今天是兒童節，經過長達三年的疫情，孩子對現在的生活滿意嗎？兒福聯盟今天發布2023年兒童福祉調查發現，發現台灣兒少主觀生活滿意度平均73.5分，屬於「中等快樂」，主觀生活滿意度60分以上者占79.1%，與HBSC世界平均相差8.9個百分比，也比去年(2022)的74.0分略低。兒童不快樂的原因包括運動不足、睡眠不夠、覺得自己孤單；缺乏家庭的支持以及學校功課壓力大、缺乏同儕支持等。在個人、家庭和學校等面向生活都不滿意的狀況下，也難怪孩子幸福不起來。

兒童福利聯盟執行長白麗芳表示，每年兒童節，兒盟都會公布台灣孩子的大調查，提醒大人世界了解孩子的問題和需求，可以再多做些什麼可以讓孩子更幸福。後疫情時代，無論是孩子或是大人世界，都面臨新的問題和挑戰，也需要大家好好思考怎樣的生活安排可以讓孩子更快樂，讓童年的幸福感更提昇。

調查發現，超過兩成(26.3%)的兒少平均一周不到兩天有運動60分鐘以上，運動活動量偏低，兒少的平均睡眠時間也只有7.62小時，低於國際建議標準8-10小時間，令人擔憂長期睡得少、動得少的孩子怎麼長高、長壯、長健康。

除此之外，長達三年的疫情缺少人際實體交流似乎也影響到兒少的心理健康，調查發現15%兒少「覺得孤單」、近三成(28.4%)覺得「世界少了我也沒有關係」，除此之外非常喜歡現在生活的兒少比例(27.9%)也較去年少，孩子離無憂無慮的童年越來越遠。

與家人的關係也直接影響了兒少的生活滿意度，從共餐的頻率來觀察親子互動，顯示每天跟家人共餐的兒少有46.2%，趨近於國際HBSC調查的50%比率。

另外，在分享心事方面，「覺得把煩惱告訴媽媽容易」的有61.5%，相較2022年56.6%增加4.9%；「把煩惱告訴爸爸容易」的有49.5%，較2022年45.2%增加4.3%，雖然仍低於國際平均的85%及73%，但令人欣慰的是，外出機會減少的疫情時代似乎促成更多家內的親子交流。

調查結果指出，超過四成（44.5%）台灣學童認為學校課業壓力大，比起2022年增加2.9%，相較於HBSC國際平均36%明顯高出許多，近年108課綱雖然強調多元學習，調查發現台灣學童的課業壓力仍持續上升；也難怪近三成(28.8%)學童不喜歡上學，非常喜歡上學的比率僅14.4%，與HBSC國際平均28.0%仍有較大的差距。但好在因學校師長、同學的共同努力下，超過7成台灣學童對於校園生活仍是感到安全、友善並有人協助。

本次調查研究對象為台灣五至九年級之在學兒少，施測時間為2022年12月9日至2023年1月13日，總計發出2159份問卷，並篩選出1875份有效學生樣本，回收率86.85%，在95%的信心水準下，誤差不超過±2.26%。