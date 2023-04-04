快訊

走了狒狒又來獼猴！慵懶躺屋頂 新北中和里長急廣播民眾注意

終結單身！52歲馬國賢求婚成功 今年先登記明年辦婚宴

家長崩潰、小孩玩瘋！兒童新樂園免費入園 排隊長龍見不到盡頭

全國舞蹈比賽新北囊括23座特優 4校獲雙特優

中央社／ 新北4日電
新北市政府教育局4日表示，111學年度全國學生舞蹈比賽，新北共獲23座特優，其中4校取得「雙特優」榮譽。圖為榮獲雙特優獎項的莊敬高職，在乙組民俗舞獲佳績。（新北市教育局提供） 中央社
新北市政府教育局4日表示，111學年度全國學生舞蹈比賽，新北共獲23座特優，其中4校取得「雙特優」榮譽。圖為榮獲雙特優獎項的莊敬高職，在乙組民俗舞獲佳績。（新北市教育局提供） 中央社

新北教育局今天表示，111學年度全國學生舞蹈比賽共獲23座特優，其中4校取得「雙特優」榮譽；鳳鳴國中莊宸萱及台北藝術大學陳奕璇，分別獲個人現代舞、古典舞「最佳舞技獎」。

教育局今天發布新聞表示，111學年度全國舞蹈比賽，新北共派109組參賽，包括現代舞、古典舞、民俗舞及兒童舞蹈等4種，展現推動表演藝術的成果。

教育局統計，總計抱回23座特優、80座優等，其中，成功國小、集美國小、林口國中及莊敬高職等4校，更榮獲「雙特優」獎項。

成功國小舞蹈團奪得「雙特優」，國小B團體甲組民俗舞「歡樂年年慶昇平」，是由32名喜愛舞蹈的學生演出，表現歡喜過年的輕快氣氛；團體丙組古典舞「豪氣風雲威震天」，氣勢磅礡的曲目中，強調細膩的舞蹈動作與技巧。

成功國小校長蕭惠文表示，學校獲新北市代表權後，團員加倍努力練習，反覆修正動作以追求最完美演出，感謝指導老師呂芳芳及學校老師、志工家長們團結合作，製作精美的表演道具、服裝設計，讓學生充分展現精湛的舞蹈表演。

莊敬高職在高中職B團體甲組及乙組民俗舞皆創佳績，也獲得「雙特優」。在2項競賽都參與競賽的陳駿弘表示，學校與課後或犧牲假日加強練習，過程中，學習到不同族群的傳統舞蹈、歌謠及文化，難得可體驗不同的傳統舞風。

另外，個人組現代舞鳳鳴國中學生莊宸萱的「萱草花」舞碼，及古典舞台灣藝術大學學生陳奕璇的「宮門帶」舞碼，都榮獲「最佳舞技獎」。

新北市政府教育局4日表示，111學年度全國學生舞蹈比賽，新北抱回23座特優，其中4校取得「雙特優」榮譽。圖為榮獲雙特優獎項的莊敬高職，在高中職B團體甲組民俗舞拿下特優。（新北市教育局提供） 中央社
新北市政府教育局4日表示，111學年度全國學生舞蹈比賽，新北抱回23座特優，其中4校取得「雙特優」榮譽。圖為榮獲雙特優獎項的莊敬高職，在高中職B團體甲組民俗舞拿下特優。（新北市教育局提供） 中央社

教育局 現代舞

延伸閱讀

新北假日藝術學校起跑 免費學彩繪天燈、Blackpink熱舞

清明上山掃墓防蛇咬 新北去年3497捕蛇案這區蛇最多

清明掃墓天氣太熱中暑 新北消防1天背2個老人下山

兒童節蔣萬安推催生政策 新北市府觀望

相關新聞

桃園教團爭取「兒童節禮物」 盼幼教師生比降為1:12

幼兒園師生比自1981年由1:20降為1:15，迄今42年未更動。隨著兒童節到來，桃園市教師會、桃園市各級學校產業工會今...

睡不飽課業壓力大 兒盟調查台灣兒童只有「中等快樂」

今天是兒童節，經過長達三年的疫情，孩子對現在的生活滿意嗎？兒福聯盟今天發布2023年兒童福祉調查發現，發現台灣兒少主觀生...

全國舞蹈比賽新北囊括23座特優 4校獲雙特優

新北教育局今天表示，111學年度全國學生舞蹈比賽共獲23座特優，其中4校取得「雙特優」榮譽；鳳鳴國中莊宸萱及台北藝術大學...

密涅瓦教我的事／支持兒子捨哈佛選密涅瓦 台大教授：名校光環有幫助也是包袱

台大前教授康仕仲的兒子康耀仁，日前考取了錄取率不到2%、世界上最難進的密涅瓦實驗大學（Minerva University）。本報記者專訪到康仕仲和兒子康耀仁（David），談到為何選擇Minerva？康耀仁說，Minerva一堂課不會超過20個學生，上課的評分表現是看課堂上的發言率，很適合自己的學習模式，他很習慣在上課發言，因為能讓他確定真的有學到東西；畢竟Minerva是新創大學，名氣不比傳統名校，難道不希望兒子念名校？康仕仲說，「名校光環有幫助，但也是包袱」。他常跟學生說「你們出去要把台大忘掉」。

航運「錢」景誘人 個申報名激增

近年航運業成了金飯碗，連帶使大學航運相關科系跟著暴紅。一一二學年大學申請入學第一階段結果三月底出爐，其中海洋、航運相關科...

選系受薪資、時事影響 恐難待久

航運業近年大發利市帶動相關科系成長。事實上，大學科系漲跌也隨時事波動，早年餐飲相關科系曾紅極一時，廿年前手機崛起，也曾帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦