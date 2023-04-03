航運「錢」景誘人 個申報名激增

近年航運業成了金飯碗，連帶使大學航運相關科系跟著暴紅。一一二學年大學申請入學第一階段結果三月底出爐，其中海洋、航運相關科系報名人數較去年大增，最多甚至增近四倍，不少考生都是看準航運業獎金加上本薪動輒年收入上看千萬元的誘因，升學意向因此轉而鎖定航運相關科系。

國內大學海洋相關學系較少，但近年航運業蓬勃，以致考生也躍躍欲試。根據統計，國立台灣海洋大學海洋法政學士學位學程去年申請入學報名人數卅三人，今年大增至一五二人；商船學系去年二○一人報名，今年增至三四一人；輪機工程、系統工程暨造船學系也增長數十人。

海大商船系系主任曾維國說，預計明、後年航運市場雖會趨於正常，但航運業不可能消失，仍近乎鐵飯碗。學生畢業若想跑商船，包括海大在內的三大海事校院學生，修完課程後可參加交通部特考，實習完換取職業執照，即可從甲板甲級船員三副做起，月薪約十八萬台幣，之後可晉升二副、考取大副，一路考取月薪逾卅萬的船長；近年討論熱絡的千萬年薪引水人，則須先取得船長資格。

但升學輔導平台大學問執行長魏佳卉提醒，連兩年被稱「航海王」的航運業祭出四十至六十個月年終，提高學生選填航運相關科系意願，歷年學生選填志願確實也會受社會重大事件影響，如二○二○年新冠肺炎爆發，公衛相關科系報名人數隨之提升，但考生須留意，就業市場此一時彼一時，四年學成後，市場榮景不見得仍在。

且鐵飯碗不是人人適合捧，以商船系為例，曾維國說，學生需修讀微積分、工程數學、天文航海等，跑船時算航線、定位等都需用到數學，課程較生硬；上了船需耐操，還要忍得住離家數十日的寂寞。

另有航運相關科系教授談到，航運業一直存在性別刻板問題，「公司沒有明講，但私底下不喜歡錄用女性。」如近年相關科系多會開設學士後進修班，船公司發給學生全額獎學金，但約四十名獲獎生中只有一名女性。

該教授談到，船上管理較軍事化、環境陽剛，科系早年甚至僅收男學生。

近年雖有女性當上船長、引水人，但畢竟少數，「會較擔心她們出路」，但女性仍可嘗試考取港務公司等職務。