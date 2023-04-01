教育部首度查核技專校院師資 私校工會批「行政草率」

少子化影響，部分私立技專校院招生困難，連帶影響徵聘合格師資。教育部近日發函，為維護學生權益，將查核技專師資專長。私校工會今天表示，教育部行政目的值得肯定，但過於草率，不可因為查察幾個不合規定得個案，就要求各校大量舉證自清，造成許多困擾。

少子化使大專面臨生存危機，近期已有部分學校因財務問題，導致無法聘到足夠的專任師資，或即便聘請專任師資，但專業卻偏離科系目標。對此，教育部近日發函各技專，就資料庫中部分無法確認學研專業的師資，要求各校提出期刊論文、專利、專書等佐證，並限期一周回報。

教育部表示，依大學法和專科學校法規定，考量學校設有通識中心等單位，可聘任各領域專任教師，但規定專科以上學校各專業系所的師資，至少應有7名與領域專長直接相關。檢核時若發現教師的碩、博士學位，無法確認和該系所專業有直接關連，才會請學校進一步提供學術研究資料或實務專長佐證。

教育部舉例，過去就曾發現，曾有餐旅相關科系聘任「音樂學博士」，經查發現是在系上開設餐旅美學和藝術課程；也有藥學系聘任「森林分子遺傳學博士」，在系上開設室內植物栽培課程，就必須請學校提供學術研究資料證明。

私校工會理事長尤榮輝表示，教育部首度查核各技專校院教師學術或實務是否與系所及任教課程相符，行政目的值得肯定，但行政過於草率，有待商榷。

尤榮輝說，查核有助於導正技專師資偏離系所專業亂象，但查核程序僅透過校務資料庫進行「形式比對」就產出「專業未確定相符」教師名單，再要求各校於一周內舉證並回報，不可因為要查核少數不符規定個案，就要求各技專校院大量舉證自清，造成不必要的困擾。

尤榮輝建議，教育部進行師資質量考核時，在系統比對快篩後仍要以人工進行二次檢核，才能避免帶給學校不必要的負擔和干擾，且也要針對一般大學進行查核，不可有差別待遇。

教育部對此也回應，請學校提供專任教師期刊論文佐證時，如果因發表篇數眾多，導致無法於3月30日前函報，學校可來函說明告知，協助展延報教育部時間。