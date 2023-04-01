高中藝能班特招術科將登場 確診中重症隔離者可補考

112學年度高中藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗，將於4月中旬以分類、分區方式辦理，各類各區報名於2月24日截止，報名人數共3590人，已於3月13日寄發准考證。根據衛福部3月初發布的防疫措施，新冠肺炎中、重症隔離治療期考生不得參加考試，但可檢具文件向考區試務中心申請補考。

教育部指出，各區術科測驗時間北、中、南三區聯招，桃園區聯招、馬公高中獨招、花蓮女中獨招及台東女中獨招等，都在4月8日辦理；音樂班北區聯招於4月15日至4月17日辦理、中區聯招為4月15日至4月16日，澎湖馬公高中獨招、彰化成功高中獨招則為4月15日；舞蹈班北區聯招4月15日辦理，南區聯招於4月15日至4月16日，澎湖馬公高中獨招則是4月16日辦理。

教育部表示，各類別測驗科目，美術班包含「素描」、「水彩」、「水墨」與「書法」等4科；音樂班包含「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「聽寫」、「樂理與基礎和聲」及「視唱」等5科；舞蹈班包含「芭蕾」、「現代舞」、「中國舞」及「即興與創作」等4科；戲劇班則包含「創意思維」、「口語表達」及「專長表演」等3科。

另外，衛福部已於3月9日研訂高中藝能班特招防護措施處理原則，如果是新冠肺炎中、重症尚在治療隔離期的考生，將不得參加本次考試。

但教育部也說，中重症考生可於期限內繳交政府衛生單位核發的「嚴重特殊傳染性肺炎隔離治療通知書」等隔離證明文件，向考區試務中心申請補考。相關規範可洽各類各區主辦學校或總召學校新北市立新店高級中學。