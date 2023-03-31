彰化3年裁併3小校 德興校友推動可可產業救母校

沒有新興產業就不容易有新血注入，彰化縣德興國小獲校友江智超捐贈可可樹苗，今天舉辦栽種典禮，並規畫與縣政府農業處、基層農會合作推動「可可專區數位永續地方創生計畫」，計畫栽種面積1千公頃，可可加工廠設在德興國小學區以增加學校生源，擺脫裁併校危險。

彰化縣最近3年一年裁併一校，小校人人自危，永靖鄉德興國小目前34名學生，下學年學生人數更少。立法委員陳素月服務團隊和校友江智超先前到學校座談，建立發展特色產業留下年輕人和吸引年輕人口進駐的共識。

德興校長楊文娟表示，德興國小位在永靖鄉竹子村，當地信仰中心是霖濟宮，德興是縣內極少數的一村、一廟、一校，65年前竹子村父老以村內子弟就學方便爭取設校，培育許多傑出校友，如今受到少子化影響，德興學生人數不足40人，亟需特色產業讓年輕人攜家帶眷定居。

永靖鄉長魏碩衛、校長楊文娟和德興校友、煌傑金屬董事長江智超兼可可合作社創辦發起人暨理事主席、全校學童今天參加「可興園」揭牌儀式，並種植可可樹苗。江智超說，教育要從小做起，希望學生能了解可可產業，他因此捐贈可可樹苗，協助母校德興開闢「可興園」學生可可實作農場，聘請可可專家協同全校師生一起研發可可課程。

今天活動之前，江智超先邀請商研院（CDRI）中辦主任程麗弘多次考察竹子村核心基地，觀摩試驗種植、當地產業環境及社區生活現況，經過多次討論，雙方簽訂MOU合作備忘錄，將運用最新數位轉型、ESG永續轉型的數位科技方法與商業模式，營造以可可產業為核心的數位創新生態系。

農業處表示，可可專區數位永續地方創生計畫從永靖鄉竹子村起步，已到縣內各農會舉辦7場可可契作說明會，預計彰化地區將推廣1000公頃契作面積，可可加工場及可可休閒農場未來設在竹子村，創造可可的附加價值。