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台中高中生被霸凌發生憾事 該校教師會發聲明：還給孩子單純環境

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中高中生疑遭學校師長霸凌而發生憾事，家屬日前在人本基金會陪同下出面指控，引發外界譁然。圖／聯合報系資料照
台中高中生疑遭學校師長霸凌而發生憾事，家屬日前在人本基金會陪同下出面指控，引發外界譁然。圖／聯合報系資料照

上月，台中某高中生疑遭師長霸凌在家中發生憾事，家屬日前在人本基金會陪同下出面指控，引發社會譁然。今天，該高中教師會發出聲明書，懇求外界不要波及無辜的學生，也不要打擊老師認真教學的士氣，並呼籲外界耐心靜待調查結果，還給孩子們一個單純的學習環境。

某高中教師會今天發出聲明書，如下：

首先，感謝各界的關心與指導，本校同仁皆虛心接受。

對於本校學生憾事，全校都陷入深深的悲傷之中。事件發生之後，我們立即通報並進入該班輔導，各班導師也隨時注意學生狀況，不曾懈怠。對我們來說，如何撫慰孩子受傷的心，是當下最重要的事。

懇求外界不要波及無辜的學生，對他們造成二度傷害；也不要打擊老師堅守崗位、認真教學的士氣。這不僅無益於釐清事件真相，還會造成困擾與傷害，使學生無法安心讀書學習。

最後，在此懇切呼籲外界耐心靜待調查結果，在調查報告完成前，請還給孩子們一個單純的學習環境。高中教師會敬上

班導師 霸凌

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