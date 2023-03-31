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清大曙光5護眼研究 看書用燭光、黑板比綠板畫質好

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國立清華大學特聘教授周卓煇與曙光女中高一生展開科學研究，今天發表5項「護眼」新發現，像是白色檯燈加上橘色玻璃紙就有護眼效果。記者張裕珍／攝影
國立清華大學特聘教授周卓煇與曙光女中高一生展開科學研究，今天發表5項「護眼」新發現，像是白色檯燈加上橘色玻璃紙就有護眼效果。記者張裕珍／攝影

國立清華大學特聘教授周卓煇與曙光女中高一生展開科學研究，今天發表5項「護眼」新發現，包含入夜看書用燭光有助入睡、黑板畫質較綠板好、教學用螢幕解析度高較護眼、變色眼鏡護眼效果有限，以及白色檯燈加上橘色玻璃紙就有護眼效果，研究成果創新且實用，讓師長都為之驚艷。

曙光女中今天在校內辦理記者會發表這5項根基於「好光」的科研成果，周卓煇說，曙光女中高一學生在科學社指導老師周明麗帶領下，先導讀自然科普書籍從中找到研究題材靈感，包括黑板、變色眼鏡、教學用螢幕等護眼效果都由學生自行發想而來。

學生深入研究後有不少新發現，包括入夜看書使用燭光閱讀心率降低近30%，若用白光降低15%，足證採用無藍害的燭光能有效減緩心跳、提升睡眠品質。周卓煇說明，低色溫的燭光不含高能量藍光，用來看書辦公可以看很久，眼睛不會受傷，入夜後使用也能有效減緩心率。

再來到底是黑板好？還是綠板好？曙光與清大師生研究也發現，使用黑板有較高的閱讀清晰度，使用黑板可以看到最小的字體大小為43pt，但綠板則只能看到59pt，都顛覆不少師生印象。學生陳芷萱也建議學校可以將常用的綠板，改為較護眼的黑板。

學生也針對投影幕與電視2者的護眼效果研究，發現電視螢幕的解析度較投影幕高，觀看電視螢幕可看得較為清楚，也就是說若觀看相同大小的字體，使用電視螢幕需要的亮度較低、較護眼。研究結果建議學校應將教學用投影幕更換為電視螢幕較護眼。

此外，學生透過研究探討變色眼鏡是否具護眼效果，但研究發現防藍光效果不顯著，遠不如配戴橘色鏡片；學生也實測一項護眼省錢法，只要將白光檯燈貼上橘色玻璃紙（色轉換膜），就能有著與燭光檯燈相同護眼效果，再戴防藍光眼鏡效果更好。

台大醫院眼科部主治醫師葉伯廷今天出席記者會肯定多項護眼研究，他說，近視與環境因素息息相關，大家不能夠忽視每天接觸到的光源，只要做好護眼可以減緩近視、視網膜炎發生，避免發生眼睛病變。

新竹市長高虹安、教育處長童鳳嬌也獲邀出席，高虹安讚許大學教授、業師與學生攜手研究透過科學論證研究，能開創學生學習視野，新竹市政府將推動「班班有大屏」計畫，會將學生提出的新發現納入計畫研議方向，讓數位學習環境更加友善、護眼。

曙光女中校長魯和鳳說，學生的研究成果豐碩，學校會帶頭做起將綠版換成黑板，並表示學校透過社團課程引進大學端資源，成功幫助學生透過各項入學管道進入台灣頂尖大學，今年高三有學生已錄取師大光電、台大機械、中正物理等，佳音不斷。

國立清華大學特聘教授周卓煇與曙光女中高一生展開科學研究，今天發表5項「護眼」新發現，市長高虹安也參與聆聽學生簡報成果。記者張裕珍／攝影
國立清華大學特聘教授周卓煇與曙光女中高一生展開科學研究，今天發表5項「護眼」新發現，市長高虹安也參與聆聽學生簡報成果。記者張裕珍／攝影
國立清華大學特聘教授周卓煇與曙光女中高一生展開科學研究，今天發表5項「護眼」新發現，市長高虹安也參與聆聽學生簡報成果。記者張裕珍／攝影
國立清華大學特聘教授周卓煇與曙光女中高一生展開科學研究，今天發表5項「護眼」新發現，市長高虹安也參與聆聽學生簡報成果。記者張裕珍／攝影
國立清華大學特聘教授周卓煇與曙光女中高一生展開科學研究，今天發表5項「護眼」新發現，市長高虹安也獲邀參與。記者張裕珍／攝影
國立清華大學特聘教授周卓煇與曙光女中高一生展開科學研究，今天發表5項「護眼」新發現，市長高虹安也獲邀參與。記者張裕珍／攝影
國立清華大學特聘教授周卓煇與曙光女中高一生展開科學研究，今天發表5項「護眼」新發現，像是黑板畫質較綠板好。記者張裕珍／攝影
國立清華大學特聘教授周卓煇與曙光女中高一生展開科學研究，今天發表5項「護眼」新發現，像是黑板畫質較綠板好。記者張裕珍／攝影

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