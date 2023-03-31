上千網友提案幼兒園強制裝設監視器 國教署定調：不宜立法強制

去年上千名網友透過網路連署，要求幼兒園全面安裝監視器。國教署表示，各界對於幼兒園裝設監視器尚未有共識，且幼兒園裝設監視器未必有助於家長與幼托機構互信，尚不宜立法強制裝設。

去年十二月，一名家長在公共政策網路參與平台提案「立法幼兒園全面安裝監視器」，超過五千人附議、通過成案門檻，國教署2月召開研商會議，邀請提案人、幼教團體、教保團體、教師團體、兒童福利團體及家長團體等，會中各方意見歧異，無具體共識，國教署帶回相關意見。

國教署今天定調指出，基於幼兒園裝設監視器未必有助於家長與幼托機構之互信，尚不宜朝立法強制裝設，可採鼓勵裝設方式。

國教署說明，杜絕兒虐事件發生，應著重改善教保服務人員勞動條件與工作環境、建立教保服務人員與家長之間的互信及互動機制，並以「強化教保服務人員兒少保護知能」、「兒虐通報，確實裁罰」等作為，以建構友善安全教保服務環境。

全教總幼委會主委楊逸飛表示，現階段確實不宜強制裝設，一方面，幼照法才剛修法，裁罰與社會影響都還在評估中，另一方面，政府提倡友善教保，但教保服務人員限制的法規卻越來越嚴格，也不利留任教保人才。

支持幼兒園強制裝設監視器的台家盟理事蔡瑞東表示，要求幼兒園強制裝設監視器，是當兒虐、不當管教等事情發生時，可以讓家長快速釐清真相，並非要傷害教師隱私與人權，還是會持續溝通爭取。

國教署雖提到不強制，但也表示採鼓勵園所裝設的方式。國教署指出，教育部訂定教保相關人員違法事件調查處理辦法，於112年3月1日正式施行，該辦法第17條明定教保服務機構內如發生違法對待幼兒案件，教保服務機構應保存相關錄影及電子影像資料至少3年，並有配合調查及提供之義務，違反者亦有罰則。

靖娟文教基金會執行長林月琴表示，國教署所說的鼓勵園所裝設，是怎麼鼓勵方法？國教署應該要說明，有實質配套跟口頭鼓勵性質差異很大。她說，監視器能保障學校、家長與兒童權益，當孩子在園所發生事情，說不清楚，又沒有影片佐證時，很難調查真相。