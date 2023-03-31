黃偉哲參加永福國小明星運動會 趣味闖關歡慶兒童節
為歡慶即將到來的兒童節，台南市長黃偉哲上午參加永福國小「永福明星運動會」兒童節慶祝活動，與小朋友同樂，組隊進行射箭、田徑、射箭、足球、紙飛機等趣味遊戲闖關。
黃偉哲表示，讓學童獲得適性的教育非常重要，在充滿競爭的現代社會，大家都專注在學科發展，導致在生活上及與真人互動的體驗學習較為貧乏，而在數位時代裡，手機與平板更充斥於日常生活。因此學校及家長也需要多加思考如何在電子產品、數位平台以外，來彌補人跟人之間的疏離感。
黃偉哲說，感謝校方和家長設計出明星運動會活動，不僅能激發學童創意，也讓大家玩得開心，為孩子創造快樂適性發展的童年。南市府也會不遺餘力的守護兒童，持續結合資源讓台南的孩子過得更好。
市府表示，資訊世代出生的孩子習慣手機、平板、電腦，各種社交平已成為孩子的日常。永福國小以簡單又不退流行的競賽遊戲，寓教於樂，讓孩子們去體驗，引導孩子思考並揮灑創意，以小樂趣創造大感動，啟發更多元的學習，南市府未來也會多多舉辦類似的活動，讓學生快樂學習、適性成長。
今天活動中，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝，分別與學生組隊參加四項創意競賽，學生們得知要跟市長組隊，更是興奮不已，參賽者奮勇向前，其他同學也努力幫忙加油。黃偉哲與在場學生，最後也一起手擲飛機，象徵所有學生未來都能展翅高飛。
教育局長鄭新輝表示，每年4月教育局都會辦理兒童節系列活動，包括「大小作家來聊書」，兒童作家與孩子們一起聊書，讓孩子們更願意閱讀；「快樂戲劇列車台南遊」，將文學戲劇表演帶進校園與孩子一起同樂；「繪本創作展演-妙語說書，創意演書」，除了享受閱讀家鄉繪本的樂趣，還把故事演出來，也留下珍貴記憶。
榮獲兒童節「校園創意活動」評比特優，永福國小校長楊淑晏表示，今年學校以「Together，We fly high」的紙飛機主題慶祝兒童節，因為橫跨百年的永福新校舍就是以「以今襯古、以新襯舊」的設計手法彰顯歷史遺跡，表達當代人對文明的價值觀，以造飛機為主軸讓孩子就像搭上時光機回到過去，慶祝活動中的Aim high永福，更是希望過程中孩子能感受到自己的價值，定義自己的存在。
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