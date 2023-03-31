樂翻了！蔣萬安送兒童月驚喜 4月選1天上課10分鐘、下課40分鐘

台北市長蔣萬安上午出席「永續愛T aipei自主Fun 心玩」 2023台北兒童月系列活動記者會，宣布兒童月的驚喜，其中「翻轉上下課」，學校在4月份選擇一天翻轉上下課時間，上課10分鐘、下課40分鐘，讓學生可以選擇做自己想做的事。

蔣萬安說，現在是上課40分，下課10分，可以顛倒過來，上課10分鐘就好，下課40分鐘，想做什麼就可以，只想和同學聊聊天都可以，兒童月可以盡情揮灑，讓自己成學習的主人。

另外，幼兒園小小朋友，要提高教學品質，降低師生比至1比12，分年分區進行，希望讓孩子安心上課，老師可以專心教學。還有「班班有大屏」，目前從國小3年級到高年級都有，未來國、高中全面每班級都有智慧大螢幕，教師教學更便利更即時，交作業、發問回答，透過科技導入，讓孩子學習更加方便快速，未來國、高中全面實施。

此外，北市場館藝文表演，讓孩子可以免費優惠進場，捷運公司未來一整個月，孩子搭乘捷運、貓纜全免費，小巨蛋的滑冰場、新樂園，孩子也是免費。

北市教育局表示，「翻轉上下課」讓學生可以選擇做自己想做的事，如閱讀、下棋、運動等；第二項政策「降低幼兒園師生比」，為優化幼兒園教保服務品質，台北市將全面盤點各行政區公共化量能及招生情形，「分年、分區域及增班設園」等方式降低幼兒園師生比，3年內達成全面調降幼兒師生比至1比12。

教育局指出，「班班智慧大螢幕」則是完成台北市數位學習基礎設備最後一哩路。北市推動科技輔助教學多年，學校回饋課堂中以大尺寸觸控螢幕結合行動載具使用，能夠發展出師生間即時互動、作業派送及評量測驗等最佳模式，為提供學校更優質數位化教學環境。

教育局說，高國中小一般班級教室，含集中式特教班、體育班、藝才班及資優班，建置智慧未來教室，至111年已完成國小3至6年級及國高中至少2個年級教室大尺寸觸控螢幕建置，計6161班；112年度預計再投入近7000萬元，完成全市國高中一般班級教室內大尺寸觸控螢幕之建置，112年達國小3年級以上教室大尺寸觸控螢幕建置100%。

2023兒童月4月一系列活動，包含4月分的周末假期辦理「探索台北 親子共遊」親子系列學習活動、4月22日下午1時至7時30分在市民廣場舉行「Funny Taipei兒童樂學園」等，邀請所有的家長帶著小朋友一起共遊台北，自主Fun心玩。