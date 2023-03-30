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ChatGPT影響學術研究　學者：使用生成式AI應適當揭露

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
聊天機器人ChatGPT引發熱議與風潮，不少學生也開始運用輔助撰寫作業、報告。記者侯永全／攝影
聊天機器人ChatGPT引發熱議與風潮，不少學生也開始運用輔助撰寫作業、報告。記者侯永全／攝影

教育部台灣學術倫理教育資源中心今（3/30）舉辦「生成式AI對研究與學術倫理的影響」線上講座，陽明交大副校長周倩表示，研究者必須對學術內容完全負責，因此生成式AI不能作為學術研究的發表者，也基於學術倫理透明原則，研究成果應該公開之餘，若於研究中使用生成式AI工具也應適當揭露。

2022年底美國OpenAI實驗室推出人工智慧聊天機器人ChatGPT，其具備優異的彙整資料與語言能力，但學術界也憂心，若研究使用ChatGPT等生成式人工智慧技術是否產生學術倫理問題。

台灣學術倫理教育資源中心今舉辦「生成式AI對研究與學術倫理的影響」線上講座，近四千人線上觀看。陽明交大副校長周倩表示，作者除了享受學術成果帶來的榮耀外，也需要對內容負完全責任，因此生成式AI並不能作為學術研究發表的作者。

周倩表示，學術發表是研究界成員與社會大眾的溝通、交流，基於學術倫理誠實及透明原則，研究成果應該要公開，以善盡研究者的社會責任，因此於學術研究中使用生成式AI工具應適當揭露。

周倩指出，部分學術出版商已針對生成式AI發布相關的政策，包含於方法或聲明中揭露使用、生成式AI工具不可作為學術發表的作者等，研究者在使用此類工具時，應先瞭解學術出版相關規定，並符合學術發表規範。

國衛院分子與基因醫學研究所所長孫以瀚則表示，現代人必須調整以適應及利用AI，生成式AI可用於整理文獻、修改程式等，協助研究者更聚焦於創新，但另一方面，AI也可能被特定團體操控，透過訓練用資料庫去影響AI生成的內容，因此需要人工檢驗內容，並思考如何突顯自我創新與價值。

成大外文系系主任劉繼仁則從英文學術論文寫作脈絡出發，他也分享，研究者若欲使用ChatGPT，建議應給系統清晰及詳細的提示，且可以分段給系統提示，最後應該仔細檢查所生成的內容，以確保系統資料的準確性和可靠性。

AI 陽明交大

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