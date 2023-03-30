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特教法修正草案出爐 全教總憂普特融合目標仍存疑慮

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
全教總表示，全國特教生有95%是安置在普通班級中，但在該份修法草案中，將來是否真能讓特教生融入普通教育，而非僅是「客人」，仍有很大的疑慮。本報資料照片
全教總表示，全國特教生有95%是安置在普通班級中，但在該份修法草案中，將來是否真能讓特教生融入普通教育，而非僅是「客人」，仍有很大的疑慮。本報資料照片

特殊教育法已經14年未大幅修正，行政院院會今通過教育部擬具的「特殊教育法」修正草案，將函請立法院審議。全教總表示，全國特教生有95%是安置在普通班級中，但在該份修法草案中，將來是否真能讓特教生融入普通教育，而非僅是「客人」，仍有很大的疑慮。

全教總理事長侯俊良表示，本次特教法修法標榜融合教育之精神，就應該將修法重心放在支持普通班教師在教導特教生的需求，及解決因為融合教育而衍生的教學問題，這都需要增加經費和資源來處理，可惜在修訂條文中並未有具體規範，將來是否真能讓特教生融入普通教育，而非僅是「客人」，仍有很大的疑慮。

侯俊良也說，學校特教老師主責特教生之教導及協助融合教育之推動，而法令規定應撰寫的文件就已經很大量，但仍須額外負擔鑑定特教生的心評工作，以及大量的評鑑業務，導致特教老師苦不堪言，甚至大量轉任普通教師，以致人才流失，在本次修法中未見改善。

侯俊良也提到，該法明訂縣市設置特教中心，卻不給人力，而是借調學校教師擔任，凡此都是只顧加強業務，卻不顧特教老師負荷的修訂，未來恐怕不利於特教學生的受教品質。

至於特教評鑑，侯俊良表示，在校務評鑑、校長績效考評中都有涵蓋，卻又要單獨設立「特教評鑑」，以致特教老師經常要面對不同指標、評比的評鑑，倒霉者可能在四年內要面對三次評鑑，時間心力皆花在準備評鑑，卻無助於解決現場問題，早已引起近90%特教老師的不滿。

侯俊良認為，特教評鑑實在沒有必要特別單獨存在，但修法為了滿足特定團體和學者的虛榮感而未有改善，將持續耗費特教老師的心力，在做無意義的文書軍備競賽。

全教總 行政院 教育部

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