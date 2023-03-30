中科實中國小幼兒雙語部校舍動工 許茂新：望吸引高科技人才進駐

中科實驗中學國小部、幼兒園及雙語部等的校舍新建工程，今天舉辦動土典禮，未來將完成「從幼兒園到高中」最後一塊教育拼圖。中科管理局長許茂新說，在教育環境無虞下，相信未來可以吸引更多國內外高科技人才進駐中科，成為中部產業穩定發展的一股循環不息的進步動能。

包括國科會副主委陳宗權、中科實中校長秦文智、家長會長張勝福、科學園區公會處長賴明志和地方人士多人都出席典禮，共同為新建工程祈福。

許茂新說，中科實中為我國科學園區第3所設立之實驗學校，民國99年設校，陸續建置高中、國中部，2019年配合海外攬才政策設立雙語部，並配合教保公共化政策開辦非營利幼兒園，是中部第一所公立國際學校。擴部新校舍工程預計於2025年第2季完工，同年8月國小部開始招生。

新校舍是總樓地板面積1萬7千平方公尺的綠建築，包含國小部、雙語部及幼兒園所需60餘間教室，並有圖書室、活動中心等完善設施；設計上納入碳中和概念，響應永續綠校園。

他說，中科成長快速，前年營業額即破兆，去年持續成長13%達到1.17兆元，中科實中校舍興建完工後，可以提供園區從業員工子女從幼兒園到高中完整的教育資源，且雙語部採美國加州課綱，讓園區從業廠商員工子女就學無後顧之憂。

陳宗權致說，少子化是大家所關切的議題，科學園區是我國生育率最高的地方，相信中科實中新興建校舍將提供園區內更臻完善的教育、托育資源，對於解決少子化問題有一定助力。