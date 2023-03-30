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5G新科技玩轉XR共學力 南市60校啟動XR創新教學聯盟

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲化身數學老師入班，運用XR技術講解比例尺，讓學生計算台灣黑熊的身高。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲化身數學老師入班，運用XR技術講解比例尺，讓學生計算台灣黑熊的身高。記者鄭惠仁／攝影

台南市整合數位學習資源發展虛實XR創新教學，市長黃偉哲教育部資科司長李政軒，今帶領60所學校啟動XR創新教學聯盟，宣示數位學習全面扎根至各校；並整合教育部「推動中小學數位學習精進方案」、「5G智慧學習學校推動計畫」、「5G新科技學習示範學校計畫」，推動「班班有網路，生生用平板」，讓校校成為智慧校園。

黃偉哲在記者會前，化身數學老師入班，運用XR技術講解比例尺，讓學生計算台灣黑熊的身高，並將課程畫面同步直播給其他學校共學。

黃偉哲表示，南市去年資訊教育成果豐碩，榮獲「教育部校園資訊基礎環境111年執行成果暨112年推動計畫」特優，更創下連續9年蟬聯全國特優的榮耀、教育部數位學習深耕計畫獲選學校連續6年全國第1，今年將持續扎根，全力發展生生用平板創新學習、程式設計及AI機器人教育、自主學習、5G智慧及科技等計畫，藉此培養學生的邏輯、系統思考及創新思維，以扎根學生的智慧科技力。

教育部資科司長李政軒說，5G科技在業界已很有成果，在教育方面是新的開始，透過虛實整合，讓看不到、碰不到、走步到的都能深入其境，呈現在眼前，台南是第一格啟動的縣市，也期待未來能開發出一系列可供他縣市觀摩的5G教案。

教育局長鄭新輝說，持續推動「智慧科技力」，培養學生善用科技解決問題的能力，延續111學年度「生生用平板」計畫，全市教師數位科技教學知能培訓完成率90%已達全國第1，並從今年起全面規畫教師落實課堂數位科技的應用，未來1年將持續投入1億元用於數位內容及軟體，18所重點學校以校帶校，今年推廣至36校，同時結合教育部「5G智慧學習學校推動計畫」22校及「5G新科技學習示範學校計畫」18校，全市超過1/3的學校參與研發創新教學模組，透過優質的教師團隊，運用校際聯盟，打造具特色的數位學習教育之都。

數位學習推動辦公室主任高誌健表示，生生用平板作為扎根基礎應用，數位學習計畫學校是研發具特色的課程模組學校，未來將課程模組運用於全市，以符應未來數位學習趨勢的課程，並於112年起將全面規劃教師數位學習實作課程，同步優化校園頻寬、提高無線網路涵蓋率及升級資安設備，提供師生完善的數位學習環境。

台南市長黃偉哲化身數學老師入班，運用XR技術講解比例尺，讓學生計算台灣黑熊的身高。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲化身數學老師入班，運用XR技術講解比例尺，讓學生計算台灣黑熊的身高。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲與教育部資科司長李政軒，今帶領60所學校，啟動XR創新教學聯盟。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲與教育部資科司長李政軒，今帶領60所學校，啟動XR創新教學聯盟。記者鄭惠仁／攝影

教育部 生生用平板 黃偉哲

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