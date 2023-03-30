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公幼難抽又調降師生比 準公幼恐賠本嘆「還不如做私幼」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
教育部今日公布，調降幼兒園師生比從1:15降至1:12。記者林伯東／攝影
教育部今日公布，調降幼兒園師生比從1:15降至1:12。記者林伯東／攝影

教育部今日公布，調降幼兒園師生比從1:15降至1:12。一名不具名準公幼園長則批評，若要維持固定的招生人數，園所空間、教保員都要增加，恐將賠本「還不如做私幼就好。」議員邱婷蔚也質疑，現在幼保員師資已經很難找、園所空間也不夠，教育部若今年要執行，應放寬幼保員資格及空間限制。

新北市2歲至5歲幼兒約有11萬人，公共化幼兒園183班、收托3萬3688人，平價幼兒園本就長期僧多粥少。如今教育部調降幼兒園師生比從1:15降至1:12，勢必讓情勢更嚴峻。其中公共化幼兒園將從今年8月起、準公共則從2024年8月起逐步實施。

新北安興非營利幼兒黃姓園長說，今年大班畢業生多，8月降低收托人數應該不會有問題，但園所空間不夠無法增班，招生人數勢必下降，對公辦民營幼兒園來說，等於變相減少營運經費，家長都反應希望園所多辦活動，盼政府能增加補助。

一名不具名準公幼園長則批評，若要維持固定的招生人數，園所空間、教保員都要增加，成本也會增加，恐怕會賠本「還不如做私幼就好。」

議員邱婷蔚也說，部分大專院校不設幼保科，讓師資更難找，如今調降師生比，園所根本不知道去哪裡找人，雖然可以招聘代理教保員，但依規定不能超過一半，加上園所空間也不一定能增班，若教育部今年要執行，應放寬幼兒園幼保員資格及空間限制。

新北教育局說，師生比將依各地區供需情形採取不同策略，偏鄉區域及未滿額之幼兒園直接調降、或依招生情形逐年調降，但都會區滿額之幼兒園若採各班級人數調降方式，將使公共化比例再降低，恐影響家長收托需求，因此採增班，未來4年將再增100班，並請中央在114學年前全額補助增置教保員經費。

幼兒園 教育部

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