學童露營集體罰跪 下台校長：繼續學習 不參加此次遴選

高雄市三民區一所國小3月20、21日到旗山區露營時，發生有學童被叫起床集體罰跪情事。教育局27日撤換代理的張姓女校長，改由督學續行校長職務，待8月重新遴選的校長到任。教育局表示，目前國小校長遴選進入第二階段，侯用校長能否新任要視出缺情形。張姓女校長說，學習的空間還很大，不參加此次校長遴選。

因為這所國小原校長在2月1日退休，張姓女校長是候用校長，且在這所國小擔任過主任，所以被教育局指派代理校長，3月就發生此事。當時露營學童在表訂起床時間之前，就走出帳篷嬉鬧、大聲聊天，值班的輔導員制止規勸無效，竟把學童們叫起床集體罰跪，外界得知，引起軒然大波。

教育局得知後趕緊止血善後，學校人員在校外教學時未能即時掌握狀況，並妥善因應，顯有不當，因此將張姓代理校長撤換，另派督學代理校長職務，並檢討畢業旅行與校外教學等學校活動的作業流程。

教育局表示，因前任校長退休，這所國小正式的校長人選將在8月重新遴選。根據高雄市國中小校長甄選儲訓遴選及轉任要點，目前國小校長遴選已進行到第二階段，現任校長在校滿4、6、7、8年者可以申請調任，然後有出缺的學校，再由候用校長依排序新任校長。所以張姓女校長有權參加遴選，能否新任還要視候用排序及出缺情形。