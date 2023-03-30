台南保東國小幫老人解決生物問題 全國賽拿雙銅

為培養學生問題解決力、創造力及批判與邏輯思考力，台南市保東國小獲邀參與廣達文教基金會「設計學習」計畫，設計以PBL、STEAM融入SDGs的多元課程，參加「STEM數位跨域創意創新運算思維」學生黑客松全國賽，2組學生獲得銅牌，時值創校百年，師生今天在教育局展現學習成果。

保東國小校長張茵倩表示，設計學習主題是解決生活問題，因學區老人家多，學生實際走訪，了解老人家的需求與問題，因此所設計都與幫主老人有關。學校將專題式導向學習(PBL)結合STEAM的課程模式，參賽學生以「無齡無礙」為主軸，結合數位科技，動手做出多款數位產品。

包含運用Arduino設計「悅生．樂聲」，製作出鋼琴、選歌器、鼓、鈸、踢踏舞機及黑膠唱片機，藉此訓練行動力、肌耐力和靈活度，其中踢踏舞機也可以作為跳繩機，達到居家運動；另學生亦運用Teachable Machine、Stretch及Scratch創作出「關心你我EACH來」的智能無礙機器人，透過實地訪談建立資料庫，做出可對話、可語音辨識3種語言的機器人，陪伴著你我聊到心坎裡。也運用EduVenture VR結合自己拍攝的360家中全景圖，人人做出一款「Remember Me」的VR，喚起大家隱藏在內心深處的記憶和感受，將彼此的故事化為永恆，達到記憶的傳承。

教育局長鄭新輝說，保東國小師生踴躍參與校外競賽，兩組皆榮獲銅牌，相當不容易，藉由比賽，讓學生學會繪製程式流程圖，再以Arduino撰寫程式，並上台發表與操作，具體呈現問題解決及實作能力，是南市推動BASIC五力的智慧科技力與問題解決力的重要示例。

學生徐睿妤表示，從訓練到比賽，除了讓程式撰寫更加精進，也學到要從多方面角度看待事情，觀察與分析生活中看似平凡無奇，實則重要的關鍵問題。學生蘇峰朔說，透過老師在課堂中的引導，學會翻轉問題本身，從旁切入按步就班解決困難，最終達到問題核心，做出令社區長者滿意的作品，相當有成就感。

校長張茵倩表示，師生透過STEAM教育等專案，讓大家置身積極思考的教學情境中，每人都像一群實習生，不再僅以學生角度學習，而是真正獨當一面做個創作作品的發想家，作品皆已完成數位化，歡迎透過APP或至學校網站體驗。