南台科大管樂社獲全國學生音樂比賽管樂合奏大專優等獎
「111學年度全國學生音樂比賽」成績昨天公告，南台科大管樂社獲管樂合奏大專B組優等獎，雖因失誤以不到一分錯失特優，校長吳誠文仍讚賞表揚。
南台科大管樂社表示，「全國學生音樂比賽」因疫情影響停辦兩年，社員經歷了學長姐畢業及新生加入、表演經驗傳承及樂團編製變化等問題，「仍竭力突破困境，精益求精，努力磨練技術，並沉澱、調整心態，在多重困難下，新、舊社員仍能相互交流成長，拿下優等的成績！」
管樂社表示，今年社員加倍努力，大約距離比賽前兩個月，指揮老師認為參賽團隊在指定曲目方面，已有著極高的水準，對取得良好成績，有著相當高的期待，因此決定更換更高難度的自選曲，給社員更多的表現機會。
參賽學生說，無論是老師或是社員都是盡心盡力在準備，畢業的學長姐也回來協助指導及練習，但在技術與時間的雙重壓力下表現失常，致使些許失誤，終以不到一分些微差距錯失特優，不過經過此次比賽經驗，團員們都有大幅成長，也將繼續精進個人能力與團體默契，做足準備調整好心態，準備衝擊明年的全國學生音樂比賽。
校長吳誠文表示，南台科大重視學生社團推展，主要希望培養學生多元課外興趣、團隊合作精神、人際社交能力及社會關懷意識。管樂社能在「全國學生音樂比賽」中繼續取得佳績，說明學校社團活動工作推展得相當成功，尤其是管樂合奏尤為不易，需要於平日即將團隊合作精神、人際社交能力和組織領導工作，以潛移默化方式內化到每位團員的心中，使團員在競賽時充分展現出平日的努力成果，我們希望學生們能將這些社團經歷，畢業後帶入產業，「以優質的協作能力與專業技能，為產業譜寫出美好的樂章」。
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