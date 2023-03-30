南台科大管樂社獲全國學生音樂比賽管樂合奏大專優等獎

「111學年度全國學生音樂比賽」成績昨天公告，南台科大管樂社獲管樂合奏大專B組優等獎，雖因失誤以不到一分錯失特優，校長吳誠文仍讚賞表揚。

南台科大管樂社表示，「全國學生音樂比賽」因疫情影響停辦兩年，社員經歷了學長姐畢業及新生加入、表演經驗傳承及樂團編製變化等問題，「仍竭力突破困境，精益求精，努力磨練技術，並沉澱、調整心態，在多重困難下，新、舊社員仍能相互交流成長，拿下優等的成績！」

管樂社表示，今年社員加倍努力，大約距離比賽前兩個月，指揮老師認為參賽團隊在指定曲目方面，已有著極高的水準，對取得良好成績，有著相當高的期待，因此決定更換更高難度的自選曲，給社員更多的表現機會。

參賽學生說，無論是老師或是社員都是盡心盡力在準備，畢業的學長姐也回來協助指導及練習，但在技術與時間的雙重壓力下表現失常，致使些許失誤，終以不到一分些微差距錯失特優，不過經過此次比賽經驗，團員們都有大幅成長，也將繼續精進個人能力與團體默契，做足準備調整好心態，準備衝擊明年的全國學生音樂比賽。