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民法修正懲戒權引家長熱議 人本：修法不妨礙父母教養

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台少盟、人本教育基金會、台灣家長教育聯盟、親子共學教育促進會、小民參政歐巴桑聯合日前召開記者會支持民法1085條刪除父母懲戒權字眼。本報資料照片
台少盟、人本教育基金會、台灣家長教育聯盟、親子共學教育促進會、小民參政歐巴桑聯合日前召開記者會支持民法1085條刪除父母懲戒權字眼。本報資料照片

法務部日前公告民法1085條修法草案，擬修正父母懲戒條款，不得對子女為身心暴力行為。國教行動聯盟昨公布修法意見民調，有高達七成家長反對修法。人本教育基金會表示，該數據與人本2022調查數據接近，但有超過五成家長選擇「贊成，但需要有配套措施」的選項，顯見大多數父母並不想打罵孩子，父母的真正需求，是要有配套政策充分支持育兒

人本教育基金會表示，國教行動聯盟召開的記者會中，所提出的數據，其實與該會於2022年所調查的數據相當接近。差別在於人本調查並不只是用二元對立的觀點，而是希望了解家長真正需求，所以多了一個「贊成，但需要有配套措施」的選項，有53.6％的受訪者選擇了這個選項。也就是說，大多數父母並不想打罵孩子，父母的真正需求，是要有配套政策充分支持育兒。

國教行動聯盟在新聞稿中表示，作為成年人，本身知道保護性的人體行動與懲罰性的攻擊之間的區別。人本教育基金會表示，從這個觀點出發，既然本來父母就可以清楚區別教養與暴力，那自然不會受到民法條文修正的影響。反倒可以透過民法條文明定不得施以身心暴力，進一步對身心暴力的內容作出界定，協助家長更清晰的區別教養與暴力，有明確的行為界線，更不容易失手越界。

人本教育基金會認為，用修法機會來促成配套措施，才是父母之福，而從絕大部份國家家內零暴力的立法過程可以看出，法律修正是支持育兒相關政策落實的重要機會。國教行動聯盟在新聞稿中也表示，希望增加家庭教育經費，人本野呼籲，政府應正確認知家長需求，盡快完成修法以提供家長充足的育兒支持配套措施。正是因為要修法，所以可以指明配套，協助家長降低壓力，區辨合理保護教養與身心暴力。

人本教育基金會表示，這次修法將懲戒子女調整為保護、教養子女，其實透露出，台灣整體社會已經具備一定的信心，有能力發展更好的方式，並療育過往成長經驗中的傷害。透過拒絕複製上一代的暴力管教，展現向上向善的力量與主體性，這是整體社會前進的重要方向，這也正是政府應該投入充分支援，與父母，社會共進的重要行動。

父母 育兒 子女

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