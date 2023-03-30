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新北老師遭控對學生拖行又脫褲 老師這樣躲風暴
新北市樹林一所國小一位50多歲老師去年底遭家長投訴，指他不僅拖行學生又罵學生有情緒問題，不料3月中又被投訴竟然脫學生褲子、打學生屁股，校長表示，該老師3月中被調職後就請事假到期末，疑不當管教部分仍持續調查中。
這名50多歲的老師教一年級學生，去年12月曾遭家長控訴在走廊指控拖行A生、並以不當言語罵A生有情緒問題，造成學生身心受創，但當時校方考量因為時間點接近期末考試，為安定學生情緒，因此雖啟動調查但未調整老師職務。
不料，今年3月中，該老師又被投訴因B生在走廊玩耍，竟當眾對B生脫褲子、打屁股處罰，家長得知相當不滿再度向學校陳情。
校長對此表示，由於老師否認有拖行學生等情事，因此事件學校仍在調查階段，去年底拖行學生事件曝光前，老師曾表達身體不適並申請退休。
他說，3月份該師遭控脫學生褲子涉及性平事件，因此校方將該師調職，該老師則選擇請事假到本學期結束，而該師遭控不當管教部分校方仍持續調查，預計下月中旬將有調查結果。
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