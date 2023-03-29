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北市新民小學與台大 簽署友誼學校協議

聯合報／ 教育事業部
台北市新民小學校長饒邦安（左）與台大國際長袁孝維（右）簽署友誼學校協議書。圖／新民小學提供
台北市新民小學校長饒邦安（左）與台大國際長袁孝維（右）簽署友誼學校協議書。圖／新民小學提供

北市新民小學3月28日與台大簽署友誼學校協議，日後兩校除了分享課程計畫、教材、學術資源和教學經驗之外，新民將協助台大學者子女在新民受教，兩校也會共同拓展國際交流活動。

新民位於台大、台師大、台科大、國北教大四所高校間，是台北市老牌雙語小學。校長饒邦安表示，新民推展雙語教育10年，之前即有不少國際學人就近讓子女到新民就讀，由於親師語言溝通無礙，子女教育也能順利銜接，累積不少口碑，因此獲台大主動邀請，盼能爭取更多就讀名額。

饒邦安指出，除了協助台大教授、訪問學人子女教育安置，新民與台大都設有幼兒園，未來會與台大分享幼兒園課程計畫、教材等資源，另也提供教育學程及心理、教育相關科系學生實習機會。希望未來能深化協議內容，為新民及台大創造更多的合作效益。

校方表示，新民學生不僅英語素質有口碑，多年來在北市「國小基本學力檢測」中，國語、數學、英文的答對率比北市及大安區的平均成績都高，深得家長信任。

台北市新民小學與台大簽署友誼學校協議書。圖／新民小學提供
台北市新民小學與台大簽署友誼學校協議書。圖／新民小學提供

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