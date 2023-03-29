聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市新民小學與台大 簽署友誼學校協議
台北市新民小學3月28日與台大簽署友誼學校協議，日後兩校除了分享課程計畫、教材、學術資源和教學經驗之外，新民將協助台大學者子女在新民受教，兩校也會共同拓展國際交流活動。
新民位於台大、台師大、台科大、國北教大四所高校間，是台北市老牌雙語小學。校長饒邦安表示，新民推展雙語教育10年，之前即有不少國際學人就近讓子女到新民就讀，由於親師語言溝通無礙，子女教育也能順利銜接，累積不少口碑，因此獲台大主動邀請，盼能爭取更多就讀名額。
饒邦安指出，除了協助台大教授、訪問學人子女教育安置，新民與台大都設有幼兒園，未來會與台大分享幼兒園課程計畫、教材等資源，另也提供教育學程及心理、教育相關科系學生實習機會。希望未來能深化協議內容，為新民及台大創造更多的合作效益。
校方表示，新民學生不僅英語素質有口碑，多年來在北市「國小基本學力檢測」中，國語、數學、英文的答對率比北市及大安區的平均成績都高，深得家長信任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言