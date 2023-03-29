議員批彰化代理教師政策「謹小慎微」 王惠美：不要渲染

彰化縣是極少數還未宣布代理老師以全年薪資聘雇的縣市，縣議員楊子賢今天批評縣府不願每月花500萬元調整代課老師薪資，寧可花500萬元刺激人口成長，結果人口淨流失還是全國第二。縣長王惠美主動回應，強調縣府絕對會跟中央政策走在一起，希望不要將小事情渲染成彰化縣政府對於代課老師都不聞不問。

彰化縣議會今天的臨時會中，縣議員楊子賢指出，彰化縣在教育部補助下，如要實施代理教師全年薪水制度，平均每月要多支出只要500萬元，反觀縣府去年為刺激人口成長，以3個月為期實施「來彰有禮」專案，共發放1500萬元遷戶籍禮金，同樣每個月500萬元，但彰化縣去年的淨遷出人口6340人，仍高居全國第二高。

楊子賢表示，縣政府在代理教師全年薪的問題選擇了「謹小慎微」（喻對此微小的事情過度小心，以致縮手縮腳）。但在用現金買人口遷入時，態度卻是膽大妄為，非常積極，希望縣政府未來在預算的挹注上可以更加謹慎。

民政處處長賴致富回應，去年4到6月實施「來彰有禮」專案，凡遷入彰化縣設籍者即發給3千元禮金，確實使去年6月呈現難得的增加。

縣長王惠美主動回應表示，代理老師的權益，縣府不斷地再增加，縣府絕對會跟中央政策走在一起，希望不要將小事情渲染成彰化縣政府對於代課老師都不聞不問。

縣議員藍駿宇也關心代理教師後續處理，教育處長蔡金田說明，今年3月初，教育部已請各校在去年8月1日前沒有接任行政職的代理教師，7月份只要協助學生，不管是行政、輔導、教務、總務，只要能夠協助學校，基本上7月還是領全薪，這部分跟全國政策是一樣的，未來8月1日教育部政策通過之後，縣府會再公告後續的處理措施，學校也會針對代理教師給予行政工作，提早做了因應。