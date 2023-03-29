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疫後孩子體能變差了嗎？ 信誼製分齡對照表供家長檢核

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
信誼團隊融入穩定性和移動性動作，企劃設計「123，動起來」體操，邀請親子一起居家做。圖／信誼基金會提供
信誼團隊融入穩定性和移動性動作，企劃設計「123，動起來」體操，邀請親子一起居家做。圖／信誼基金會提供

新冠疫情過後，信誼基金會調查顯示，台灣2至6歲的幼兒受長時間戴口罩、接觸3C時間變長、居家時間增多，使動作練習不足，導致體力和身體動作能力明顯變差。

信誼基金會每年進行一次育兒大調查，今年以「運動」主題。分別針對家長和幼兒園教師，進行2至6歲幼兒身體動作能力調查，透過家長和幼師的觀察與評估，深入了解大疫三年之中成長的幼兒，身體動作能力的發展現況。

該份調查於2022年11至12月間進行，共收到6200份父母有效問卷、以及2337份年資三年以上的幼兒園老師問卷。這也是台灣首次針對2至6歲幼兒進行身體動作能力的大調查。

調查從2337位幼教老師日常觀察發現，幼兒長時間戴口罩影響人際的交流互動、孩子接觸3C時間變多、居家時間變多，使孩子的體力與整體身體動作能力表現明顯下降，基本動作能力表現也變差，特別是需要多練習的操作性動作最明顯。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，疫情發展至今，雖然隔離政策逐漸解封，孩子因疫情受到諸多限制，體能活動也大受影響，對發展與動態生活影響深遠。

台北市立大學體育學系主任王宗騰表示，當發現孩子的動作或姿勢怪怪的，例如同手同腳，只要把手、身體和腳的動作拆解，很容易發現問題出在哪裡，並幫助孩子修正。鼓勵、指導和練習，是促進幼兒動作發展的三大要素。

台東大學幼兒教育學系副教授陳淑芳表示，相較歐美幼兒園每日至少一到兩小時的戶外活動時間，台灣幼兒戶外大肌肉活動時間明顯不足，可以從增強師資運動遊戲指導專業知能培育和擴大公共資源投入並進。

陳淑芳呼籲各地方政府增設戶外共融遊戲場域、提倡社區性幼兒運動社團、建置更多教學資源庫來支持幼兒教學和運用。

師大體育與運動科學系教授洪聰敏表示，運動與大腦功能是密不可分的，從認知神經科學角度來看，大腦「前額葉」主管了「執行功能」，執行功能好，可以抑制衝動、維持專注力、提升記憶力、增加認知彈性來調節情緒。

信誼表示，將這六千多位父母對幼兒的動作發展現況觀察，依孩子的年齡彙編成「2~6歲身體動作能力調查分齡對照表」供父母參閱檢核，掌握並促進幼兒的身體動作發展進程。查看「2~6歲身體動作能力調查分齡對照表」http://bit.ly/3JR35PY

信誼團隊也融入穩定性和移動性動作，企劃設計「123，動起來」體操，邀請親子一起居家做。http://bit.ly/3LvV18J

運動 疫情 父母

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